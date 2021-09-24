蔡思貝出入西貢匡湖居獨立屋　繼續揸胡鴻鈞家姐名下跑車借足一年

蔡思貝入行8年多達15單緋聞。（IG：@sisleychoi）

現年30歲的蔡思貝，入行八年火速上位，2017年已勇奪視后。有「緋聞女王」之稱的Sisley，近年被外界認定與胡鴻鈞熱戀，更不避嫌借用男方家姐跑車出入。年初傳出她被年輕才俊力追與胡鴻鈞分手，未料這天傳媒影到蔡思貝仍在駕駛胡鴻鈞家姐跑車，連日來更駕車出入西貢獨立屋﹗

句句到肉的Bob直指思貝入行八年共有十五單緋聞，談到被封「姣精」，思貝坦承不開心。

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3年前蔡思貝一擲800萬購入將軍澳新樓盤，今年中再以逾200萬購入同屋苑車位。一直住在由北角舊樓的蔡思貝，年初傳出搭上金業才俊，搬到西貢匡湖居獨立屋，當時她回應《香港01》時表示此處為樂易玲住所：「其實當天頒獎典禮過後，我們三數個同事分別各自去了樂小姐匡湖居屋企吃宵夜，之後便各自回家休息。

蔡思貝被影到繼續用緊胡鴻鈞家姐名下跑車出入，而且由北角舊樓變成經常出入西貢匡湖居獨立屋。（IG：@sisleychoi）

不過有傳媒近日影到正忙於拍攝《廉政行動2022》及《廉政狙擊》兩劇的蔡思貝，放工未有返回北角寓所，而是駕車回到之前提及的西貢獨立屋，所駕駛跑車竟是胡鴻鈞家姐名下座駕，借車借足一年看來與胡鴻鈞關係仍密切。年初蔡思貝回應《香港01》時指：「老實說，我一定要加把勁努力工作，儲多啲錢，目標係將來可以買一間屬於自己嘅獨立屋 ⋯⋯哈哈。」未知是否已賺夠入市購入獨立屋呢？

到底蔡思貝同過邊15位男士傳緋聞？點擊下圖放大遂格重溫：

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