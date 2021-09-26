專訪︱MIRROR工作勁忙粉絲擔心健康　Lokman派定心丸：我哋頂得住

MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）推出合唱歌《虎道門》，貫徹兩位型爆風格，MV化身日本暴走族，以充滿爆炸力的Rap兼舞步帶樂迷走入屬於他們的音樂世界。歌詞提到「正副分明」，比起明確地將他們劃分成「隊長」或「副隊長」，Lokman和AK認為更多的是互相補位，性格和價值觀的相近令他們合作得愈來愈好。「隊長」對AK來說不單單是一個名銜，而是要肩負起「有事第一時間幫兄弟擋刀」的責任。假如MIRROR再選一次隊長，二人依然會毫不猶疑，一口答應擔任這個大壓力卻很有成功感的崗位。

採訪，撰文，剪接：陳芷穎

攝影，短片：梁碧玲



歌詞提到「正副分明」，比起明確地將他們劃分成「隊長」或「副隊長」，Lokman和AK認為更多的是互相補位。（梁碧玲攝）

Rap部份親自填詞 Lokman坦言過程辛苦卻開心

「虎道門」是指舞台兩側的入口，Lokman解釋穿過這道門便要忘記自我，盡情地在舞台上演出：「以前戲曲演員經過道門，踏出去就係忘記自己、投入角色嘅程序。呢首歌講我哋喺舞台上嘅澎湃同奔放，同平時喺MIRROR見到嘅我哋唔同，個力量係再熱烈啲。」MV中，二人化身日本暴走族型爆登場，AK感激美術同事的付出：「由佈景，細緻到魚缸都係佢一件一件搵返嚟，令我哋拍得更加投入，將歌曲內容表達得更好。」

歌詞Rap的部份由AK和Lokman親自填詞，回想起創作過程，Lokman說修改了很多版本，一開始只給人激烈和澎湃的感覺，卻欠缺主題性：「修改咗好多次，錄咗好多次音。慢慢調整到最後呢個版本。開心但過程有啲辛苦，同埋嗰排有啲忙，真係要抽好多時間寫，靈感呢啲嘢唔係成日有，每次都係Deadline先交到。」

歌詞Rap的部份由AK和Lokman親自填詞，回想起創作過程，Lokman說辛苦卻開心。（梁碧玲攝）

比起明確劃分「隊長」或「副隊長」 更多的是互相補位

歌詞的一句「互相呼應／正副分明」，大概就是印證了Lokman和AK在隊中擔當的角色。比起明確地將他們劃分成「隊長」或「副隊長」，Lokman認為更多的是互相補位，慢慢就起了微細的變化：「都係慢慢摸緊、試探下對方。你叻做啲咩，你唔叻我就補位，你見我攰就幫我答兩句，好微細嘅留意同用心就有而家個感覺。」

性格和價值觀的相近令他們合作得愈來愈好，AK說：「對每件事嘅錯與對、觀點都好相近，唔啱嘅事會極力fight back。無論係隊內或者兄弟遇到嘅問題，有事都會第一時間幫兄弟擋刀，解決先。」問到他們是否在MIRROR擔當哥哥的角色，AK坦言Lokman較像大哥哥，自己則是陪伴為主：「我係同大家食下飯、食下好嘢嘅存在，佢就係Mon實同提醒大家咁做會好啲，始終都係大佬做好啲。」身旁的Lokman笑言自己是強硬派，AK則是溫柔派。

性格和價值觀的相近令他們合作得愈來愈好，慢慢就起了微細的變化。（梁碧玲攝）

「隊長」不只是名銜而是責任 大壓力卻有成功感

「隊長」對他們來說不單是一個名銜，而是一份責任，從中的得着亦遠超想像。AK說要肩負起為兄弟承擔和解決問題的責任：「每日提醒自己要做一個更好嘅藝人，要做一個更加稱職嘅副隊長。喺我眼中，佢唔係淨係一個名銜，唔係花姐掉落嚟，訪問答多兩句，而係要為兄弟、團隊，公司承擔同解決問題，要變得大個仔先可以幫輕大家。」

Lokman坦言擔任「隊長」很大壓力，不過卻非常有成功感：「隊長個名銜對我嚟講係老師，除咗督促我提點我之外，都係令我進步嘅原因。身邊有好多挑戰，花姐畀好多任務我哋做，我哋要自己諗方法去完成，訓練咗好多腦筋，好多執行能力。雖然好大壓力，但搞掂個Task係有成功感。」假如當初花姐沒有命令二人做隊長，讓他們再選一次，Lokman和AK依然會毫不猶疑一口答應：「冇問題，交畀我哋。」

「隊長」對他們來說不單是一個名銜，而是一份責任，AK說要肩負起為兄弟承擔和解決問題的責任。（梁碧玲攝）

Lokman獲讚似「法拉利」 AK將機會與兄弟分享

Lokman曾在《調教你MIRROR》中坦言感到迷失兼「冇咗團火」，不少樂迷聽完《虎道門》後大讚他「團火返晒嚟」，Lokman會心微笑說：「製作過程無意中撻返着團火，真係不知不覺，同AK、Carl叔叔，Oscar一齊研究，純粹好想做好件事，可能就係咁純粹嘅感覺就撻着返。」

AK說從來沒有擔心Lokman的表現和能力，更說了一件讓Lokman非常感動的事情：「有一次同Agent. L食飯閒聊就講起你，佢話Lokman就好似係一部法拉利咁，擺咗喺公司，你哋平時唔揸咋嘛，有法拉利都唔揸真係黐線。」他續指當初決定找Lokman合作，全因為相信他有能力：「點解搵阿Man Rap，因為我知道佢呢方面出色，總之你入啱油畀佢，呢Part你去盡佢，個表演都唔令我意外。開機嗰Shot佢拍先，我哋全部人喺樓下睇話『真係好有型呀Lokman，點解可以咁有型。』Agent. L嘅評價大家可能覺得好高，但我覺得好中肯，有佢喺度，表演上完全唔需要擔心。」Lokman聽後直言有一種莫名的感動：「我覺得係一個好高嘅評價，真心多謝，我會繼續努力，做一部好嘅法拉利。」

AK說拍攝MV時，現場所有人都說「真係好有型呀Lokman，點解可以咁有型。』（梁碧玲攝）

AK將自己出Solo歌的機會與好兄弟分享，不少人或許會對他的決定感到疑惑，AK指花姐亦問過同樣的問題：「花姐都有問我，難得可以自己出歌點解唔自己出，我問返佢，點解兩個人唔可以出Solo歌，一個人先叫Solo？兩個人都可以係Solo？」他直言明白資源有限，只是單純想將擁有的機會與兄弟分享：「我係一個鍾意群體生活嘅人，覺得好玩就夠，同埋我唔貪心。今年有機會出到四首歌，仲有兩隻未出，下一隻係自己，年尾嗰隻會搵多一個兄弟。資源係得咁多，係真係唔夠，每位兄弟都有我好欣賞嘅技能，好想將我嘅機會同兄弟分享。」

AK說從來沒有擔心Lokman的表現和能力，更說了一件讓Lokman非常感動的事情。（梁碧玲攝）

「鏡粉」擔心MIRROR身心健康 Lokman：我哋頂得住

MIRROR工作非常忙碌，甚至連睡眠亦變得奢侈時，「鏡粉」自然十分擔心偶像的身心健康。Lokman說比起初出道，成員的心理壓力已經釋放很多：「一開始大家好多事唔識處理，所以會死頂，攰呀繼續去先，背囊重呀孭住先，但孭孭下覺得唔對路。之前可能溝通唔多，有芥蒂時有好多誤會，而家就會問『點？攰唔攰，攰就拎嚟』，就係咁簡單直接。大家面對壓力從容咗好多，對唔好嘅情緒冇咁敏感，識得用另一個方法消化。」AK明白粉絲的擔憂，不過比起沒有睡眠時間，他笑言更怕沒有工作：「冇工作好可怕！」

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Lokman亦向各位「鏡粉」大派定心丸：「有陣時真係想休息下，但我哋真係好鍾意呢啲工作。每一次都好Enjoy，呢個就等價交換，我哋頂得住。」AK亦豎起手指公說：「食得鹹魚抵得渴，冇問題。」相信鏡粉可以放心了！

Lokman向各位「鏡粉」大派定心丸：「我哋頂得住！」（梁碧玲攝）

Make up：Giann Cheung @AnnieG. Chan Makeup Centre

Hair：Man Chan @Chic Privat i Salon

Wardrobes：Harvey Nichols, Giuseppe Zanotti

Styling：PIPA Creative

場地：Jas Party

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