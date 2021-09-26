53歲伊能靜最新近照回春30年完全唔同晒樣　網民喊驚：第二個人嚟

現年53歲的台灣女星伊能靜是凍齡美魔女之一，多年來一直保養得相當好，即使與比她小10歲的老公秦昊走在一起，也看不出兩人這段姊弟戀的年齡差距，網民都讚嘆她唔識老。不過她近日在社交網分享的靚相，就嚇壞了一眾網民。

伊能靜與老公秦昊睇唔到年齡差（微博：@伊能靜）

伊能靜日前出post發文以「撒嬌女人最好命」為題探討婚姻中的兩性關係，其中一段講到：「我的確很愛撒嬌，因為我覺得婚姻不是比較「硬」，而是比「柔」。同一句話，比如我希望他做的事，我不會說憑什麼你都不管，你當然要參與！我會說，我很需要你，你在我會安心。綿密的溝通，不是喋喋不休的抱怨，與其大講道理，情緒化的說感受，還不如談真正的需求。男人有時也很笨也很懶，能明說的事，千萬別讓他猜，溫柔精準的表達，會讓他更清楚自己該做的，縮短溝通的消耗。」網民都紛紛留言表示很認同她的講法，看完她的分享後獲益良多。

不過有不少網民的焦點卻落在伊能靜的樣子上，相中的她除了回春30年，更同以前完全唔同樣了，愈來愈進化，變樣變到已經很難可以認得出來。有網民表示：「第二個人嚟」、「根本認不出來」、「P到不是自己有意思嗎」、「整個樣子看上去都極不自然」、「濾鏡美顏開太大了」。

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