監製張志明辭職「TVB福利製造機」成絕響　回顧N位《3日2夜》女神

無綫電視（TVB）非戲劇節目監製及經理的張志明於近日宣告請辭，消息震驚整個將軍澳之餘，亦令眾男性粉絲感到失望，皆因他的離開可能會導致王牌綜藝節目《3日2夜》的消失，疫情後睇《3日2夜》的夢想可能遙遙無期了。



魏韻芝（Joyce）與鄺潔楹（Judy）、伍樂怡（Kelly）主持的節目《3日2夜》馬爾代夫篇大受歡迎。（IG@judy.kwong）

《3日2夜》始於2014年8月，當其時這個節目被安排於J2台播出，主要都是由一些藝人以體驗生活的形式到訪世界各地，又因為張志明同時管理娛樂新聞台的關係，所以出鏡的主持大多是從娛樂新聞台借調，而《3日2夜》的第一任主持就是代表巴黎參選《2008年度國際中華小姐競選》的朱璇，而第二集就是有「日本通」之稱周奕瑋到訪日本，其後集數還有麥美恩、潘盈慧、莫家淦和吳雲甫等人。2015年到17年開始的集數更有朱智賢、歐陽巧瑩、陳婉衡、周佩婷、鄺潔楹等「女神」出現。

《3日2夜》喜用舊人搭配新人，例如陳婉衡（Alycia）加上胡美貽（Nicole）就是其中一個例子。（受訪者提供）

可能眼見由女性主持的集數在網上擁有極高人氣，所以2018年的第二輯《3日2夜》開始就改為於翡翠台播出，更於每集都用上女主持，配合浸溫泉、浸浴、海灘嬉水、出海暢泳等環節，打正睇「福利」畫面的旗號。直至2020年為止，《3日2夜》的足跡遍及世界近40個國家，地方，就連毛里裘斯、帛琉、愛沙尼亞、柬埔寨、蒙古、斐濟這些較冷門的旅遊也拍攝過。

點擊下圖重溫N位《3日2夜》性感女神：