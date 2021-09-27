林子博YouTube頻道爆英國一個月仲未搵到屋住：唔係想像中咁易

現年50歲的藝人林子博早前於社交網站中宣布舉家移民到英國，同時被媒體拍攝到在機場，與一眾親友依依不捨拍照留念。在2019年太太確診癌症後，其妻最終不敵癌症逝世，亡妻的遺願要林子博好好栽培一對子女。而子博移民這個舉動，也是遵從亡妻的遺願。

林子博太太早前去世。（Facebook：@林子博-我們這一家）

子博已到英國生活一個月，他特意開設了一個YouTube Channel，Channel名叫「子博在英國」，目的是與大家分享在英國的生活。第一條影片在昨天（21日）正式出爐，轉眼間已經移民了一個月，子博表示收到很多朋友的關心，譬如說習慣了英國生活？子女找到學校了嗎？找到房屋住了嗎？等等的問題，子博笑言：「實不相暪，嚟咗呢到一個月，小朋友係仲未返學，我仲住緊酒店。」

子博開YouTube Channel。（YouTube）

移民英國子博直言並不是大家相像中很簡單，他現時身處於曼城一間酒店，因為倫敦一線大城市子博坦言居住不起，現時也積極在找屋租住：「原來呢到嘅業主唔係咁隨便租單位畀你住，首先要睇你有冇工作證明，同埋之前聽朋友講願意交一年租金就租到，原來唔係咁樣，呢到業主唔係咁，所以我仲搵緊樓住。」

而找不到房子住，同時會令到家中的兒女不能上學讀書，子博續說所有事有關連性：「你要有學校讀首先要有一個住址證明，咁酒店並唔係一個住址證明，我可以點做呢，我可以租一個民宿，但有啲人話民宿係未必得，都要有一份正式租約先可以報學校，所以依家小朋友未有得報學校。」

仔女仲未有學返。（YouTube）

出外靠朋友，暫時子博並沒有工作，不過身處於曼城，他有朋友在這裡開設甜品鋪頭，剛好早前撞正中秋節，這位朋友的鋪頭不夠人手，子博說有留意他社交網站便知道最近有在學整餅：「我話不如我落嚟幫手整月餅，整菠蘿包。今次係我第一次喺人哋鋪頭整，我唔係轉行，只係叫幫手，我發覺都幾好玩，但都辛苦，做飲食業。」

學整餅。（林子博Facebook）

香港是美食之都是眾所週知，因為各式各類的美食也有，子博說到這一個月在英國生活其實非常懷念香港的美食：「Keep住都係食漢堡包啦、沙律、Pizza，所以我好掛住香港茶餐廳個啲茶餐，沙嗲牛肉麵，同埋好掛住香港豆腐花、粥、越南湯河，所以話飲食習慣係暫時最慣唔到，其他生活細節還ok啦。」

原本子博並不是想移民英國，打算帶同小朋友去加拿大，更透露有朋友幫他在當地搭路可以讓自己做回想做的事，譬如開咪做主持，但最後選擇英國，子博說：「到最後我冇去到加拿大我唔夠分，移民係一個技術移民夠唔夠分，唔夠分，最終過唔到去。」

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