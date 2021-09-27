魷魚遊戲｜6個遊戲關卡暗藏隱喻　主角染紅髮唔係代表人性希望？

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）不單在香港爆紅，還起全球熱潮，更超越了《魔鬼神探》（Lucifer）、《性愛自修室》（Sex Education）、《紙房子》（Money Heist）等大熱劇，登上全球排行榜的冠軍位置。劇集獲得如此亮麗的成績，但劇迷評價現兩極化，有人指劇情節奏太慢，又有人嫌不夠燒腦，但《魷魚遊戲》在背景設定、6個遊戲關卡甚至結局都暗藏許多人性隱喻，你又是否思考得到？



《魷魚遊戲》上架不足兩星期已經登上了Netflix全球排行榜的冠軍位置。（劇照）

有大批劇迷上架前都非常期待《魷魚遊戲》，更將劇集跟去年上架的《今際之國的有栖》、《大逃殺》、《飢餓遊戲》等求生影集做比較，個人認為《魷魚遊戲》不只將焦點放在求生遊戲或血腥逃殺，而是靠玩法簡單的小時候玩的傳統遊戲、角色背景、遊戲設定、服裝等，來帶出不少現實的社會議題。

被挑選參與這場求生遊戲的玩家都是負債纍纍的窮人，有被拖糧剝削的外籍人士、脫北者、沒有人生意義的更生人士、被裁員的中佬等，全部都是被社會淘汰的地下層。遊戲中面具人不斷提到「公平」兩字，將背景不一的人聚集起來，表示向眾人給予「機會」，透過最單純最簡單的遊戲，讓他們為了錢為了活命而帶出人性的各種面貌。

*以下內容含劇透

一二三，木頭人

遊戲等同「123紅綠燈」，相信大家細個都玩過，只要當公仔回望的時候不要動及在限時內到達終點就能過關。可惜在玩家被射殺時，幾乎所有人都忘記了遊戲規則奔向門口，希望能夠逃過一死。將逃避遊戲這個行為套用在456位負債的玩家身上，成了極大諷刺，代表負債或者遇上困難不能就此逃避，要面對眼前的難題才是唯一出路。

椪糖

遊戲開始前，玩家需要挑選一個心意的圖案，然後面具人將放有圖案的椪糖和一支針的鐵盒交給玩家，要在10分鐘內取出完整的椪糖。去到遊戲最後，其中一位參賽者接受不了被淘汰而抓狂，並指不解為何有人拿到困難的傘型，有人卻拿到能夠輕易過關的三角型。其實這象徵了人生本來就是不公平，有的贏在起跑線，有的卻過著悲慘的人生，但只要積極面對及尋求方法解決問題，不只顧怨天尤人，無論絕境多困難都能夠成功。

+ 2

拔河

玩家需要在限時內組成10人一組玩拔河，當然拔河比賽需要的是力量、團隊精神和互相信任，但001號老人卻指出了拔河需要的是鬥智，用對了方法，就算隊中有老人或女人都能夠勝出。去到危機關頭，218號提出向前走三步，讓對手倒下來應得的比賽。這個遊戲的隱喻就是「鬆開握緊的拳頭， 你會擁有更多」，比喻人在社會中有太多錯誤價值觀，如果只追求擁有，不懂在適當時候放手，只會失去更多。

剛布

開始遊戲前玩家需要自行組成兩人一組，由面具人分發10粒彈珠，規矩由玩家自定進行對決。不管以什麼方法，只要不使用暴力將對方的彈珠贏到手，就能勝出。主角們對於要跟自己友好的同伴進行對決都感到崩潰，正正代表著儘管友誼有多穩固，在面對利益都會瞬間粉碎。以爭產來作例子，無論兄弟姐妹的感情有多好，對親人離世後不滿財產分配，感情都避不開決裂收場。

墊腳石橋

來到這個遊戲只剩下16位玩家，而限時完成的墊腳石橋的橋由強化玻璃及普通玻璃組成，玩家要判斷前方的兩塊玻璃，逐塊踩上去過橋。如果踩中強化玻璃當然冇事，但踩中普通玻璃就會跌死。遊戲看似碰運氣，但對順序號碼愈後的玩家愈有利。這意味著社會有不少沒有實力的人都是靠利用別人，或者踩著別人的血汗來登上成功之位。另外，玩遊戲期間德秀拒絕前行，並表示如果他未能成功，其他人都不能成功，這種人代表妒忌別人而設法阻礙別人成功的小人。

+ 1

魷魚遊戲

在第一集主角成奇勳提及過，魷魚遊戲是韓國小孩傳統群體遊戲。地上畫出魷魚形圖案，分攻守雙方後進行較量，是眾多遊戲中肢體碰撞最多，最暴力的遊戲。安排這個遊戲在最後才出場，其實沒有特別隱喻，只是讓生還者在最後生死廝殺，來帶出現實世界都是弱肉強食的。最後差一步就勝出的成奇勳卻希望尚佑跟自己放棄遊戲，一起離開這個恐怖地方。可惜尚佑想到回到現實生活面臨監禁及面對不了母親，決定自殺來成全成奇勳。

+ 1

成奇勳的紅髮

最後相信有不少人都好奇為何成奇勳染了一頭紅髮，其實紅色帶有警惕、危險、復仇的隱喻。奇勳勝出後一度對人生感到失望，跟吳一男見面後的一場打賭卻讓他重新相信人性本善，有人認為紅髮代表奇勳看到人性，畢竟他在遊戲過程中沒有動手殺過人，不過筆者卻認為紅髮代表復仇，另外奇勳的生還是靠455個人的血成就出來的。

奇勳在前往機場途中看到有人被獲邀參加遊戲後感到莫名的憤怒，更致電卡片上的電話。而電話中的黃仁昊就勸他上飛機前往美國探望女兒是最好的決定，但奇勳最後都決定離開機場。這意味著奇勳於第二季重返遊戲場地，進行一場復仇大戰。

+ 3

魷魚遊戲｜你看不到的劇中細節 第一集已暗示有參賽者是不死之身