魷魚遊戲｜你看不到的劇中細節　第一集已暗示有參賽者是不死之身

由影帝李政宰及朴海秀等人主演的韓國Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임）上架一個星期，終於登上全球戲劇排行榜冠軍，更因為超反轉的結局，引起不少劇迷最熱烈討論。有網民看完整部劇之後再翻看一次，發現了不少之前未有發現的細節，例如男主角李政宰為何會被安排成為第456個參賽者、參賽者所玩的六個關卡究竟是什麼、以及誰是遊戲的終極Big Boss，其實一直有悄悄交代，只要細心一點可能就能夠察覺得到。現在帶大家看看那些你看不到的劇中細節，你又能發現幾多個呢？



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《魷魚遊戲》有很多小細節，你又有沒有留意到呢？（NETFLIX）

1. 遊戲中的六個關卡內容早已全部印在宿舍牆上

456位參賽者住的大型宿舍入面，早由第一集開始就有關於六個關卡的提示，牆上依次序畫上一二三，木頭人、椪糖、拔河、打彈珠、玻璃橋以及魷魚遊戲的圖案。直到淘汰人數愈來多時，床架被搬走之後就慢慢露出完整的圖案，只不過一直都沒有參賽者發現。

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2. 成奇勳的遊戲編號「456」原來有意思

男主角成奇勳（李政宰 飾）的參賽編號456，其實是遊戲設計者精心安排的數字，他在第一集贏跑馬時贏得456萬韓元的獎金，預示了他在遊戲中會成為第456號參賽者，亦暗示他將會是最後奪得456億韓元的優勝者。

3. 魷魚遊戲的主辦人是一名老人

早於第七集時，坐在貴賓室的主辦人穿着西裝兼戴着兔子頭套，但仍然露出了一頭銀灰髮，以及充滿皺紋的手背，代表主辦人已經年紀老邁，直到大結局時，他的真正身份才真正公開。

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4. 海報中只有「001」老伯展露出歡樂的笑容

其他參賽者一直都是表情嚴肅地參與所有遊戲，但只有「001」老伯吳一男從頭到尾都開心地笑，一點也不害怕會死的模樣，暗示出他的身份有別於一般參賽者。

5. 參賽者資料檔案由002號開始

偷偷混入偽裝成工作人員的警察黃俊昊，潛入檔案室翻閱資料時，展示出往年參加比賽的參賽者都由1號開始，唯獨今次2020年的參賽者名單獨欠001號，由002開始，暗示了「001」老伯吳一男身份特殊，本來並不在參賽名單之上。

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6. 第一關「一二三，木頭人」中有參賽者沒被大頭娃娃偵測到

第一集的「一二三，木頭人」入面，大頭娃娃能夠偵測到所有參賽者動作的動作，如果成功沒動的話就會被綠色粗框包圍、偵測到有動作的話就會被紅色粗框包圍，唯獨「001」老伯吳一男只得微弱的綠色邊框，難怪他一點也不害怕地往前衝，就算做第一個也安然無恙。

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7. 參賽者困獸鬥大屠殺遊戲中有人示意工作人員終止遊戲

在第四集中，一眾參賽者在宿舍中突然展開大屠殺死傷慘重，「001」老伯吳一男逃走到最高的位置大叫大家停手，戴上黑色面具的遊戲負責人隨即命令遊戲終止，穿上粉紅色衣服的工作人員更隨即衝入宿舍點算被淘汰的人員。

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8. 拔河遊戲中有人沒鎖上手銬

參賽者參加拔河遊戲時，雙手和拔河繩之被手銬鎖上，唯獨「001」老伯吳一男的手銬上沒有銀色鎖，意味着就算他從拔河比賽中輸掉，他也很容易掙開避過死亡。

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9. 「001」老伯只是假扮失智

「001」老伯吳一男在劇集開頭向男主角表示自己患有腦腫瘤，因此一直得到對方的關懷與照顧，他在第五集中在床上瀨尿，其實只是他偷偷將水樽入面的水倒在自己身上。

10. 「001」老伯被淘汰時只得廣播

每個參賽者被淘汰時，都會有被殺的畫面或死後的畫面，然而「001」老伯吳一男敗給男主角之後，兩人傷心道別之後就沒有影到他被殺抑或死後的鏡頭，只得一句「一號，淘汰」的廣播，暗示他並沒有死亡，最後更奇蹟生還與勝出後的男主角戲劇性重逢。

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