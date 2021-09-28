宵夜燒到過埋夜｜張惠雅陳俞希曾跟同一個男生拍拖　被窒係好姊妹

ViuTV新節目《宵夜燒到過埋夜》逢星期一至五晚上11時播放。節目由受觀眾歡迎的《晚吹 - 空肚講宵夜》的3位主持梁祖堯、BabyJohn（蔡瀚億）及陳俞希（Hailey）互相替對方籌劃一個三日兩夜度身訂造的本地遊。爆笑之餘，他們更會展露出螢幕上罕有的另一面真我。



梁祖堯、BabyJohn及Hailey到訪張惠雅（Regen）在長洲經營的Café。

周三（29日）播出的一集，三人探訪張惠雅（Regen）在長洲經營的餐廳。作為《全民造星IV》導師之一的梁祖堯指因為今屆主力打造女團，所以參賽者必須在申請表上填寫「我最欣賞的女團」一項，他笑言：「當然年紀最細嗰班（17-21歲）一定係寫BLACKPINK，但係25-30歲全部都係寫HotCha。」而Regen也表示不知道原來HotCha以前這麼受歡迎，所以有感意外：「因為以前無網絡，真係唔知有咁多人鐘意我哋。」

Regen驚訝HotCha成《全民造星IV》參賽者最欣賞的女團之一。

除此之外，相識多年的Regen和Hailey互爆原來大家曾分別前後跟同一個男生交往，令梁祖堯和BabyJohn大感驚訝。Hailey笑言之前二人互相分享情史時不小心發現：「我哋兩個係到講前度嗰陣，心諗點解個男仔做嘅行為咁熟識嘅，好似我經歷過咁」，但二人交情並沒有因此事受損，令梁祖堯不禁開玩笑指「果然係好姊妹」。

Regen笑言不知道原來HotCha以前這麼受歡迎。

回顧二人的緋聞，Hailey曾跟陳冠希、MIRROR的陳卓賢（Ian）等傳緋聞，而早前麥子樂在節目上也大方公開自己追過Hailey。至於Regen，她過往緋聞對象包括有前老闆薛世恒、張景淳和歌手沈瞳伽（Esta）等。

點擊下圖睇吓Hailey嘅靚相︰

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