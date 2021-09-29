TVB高層變動梁芷珮影響最大　《冰島潮什麼》隨時成告別作：好驚

TVB今年頻繁出現高層變動，讓藝人無所適從。當中，影響最大的莫過於憑主持《潮什麼》系列大受觀眾歡迎的梁芷珮（Christy）。皆因《潮什麼》系列有別於TVB的其他旅遊節目，梁芷珮與丈夫Kenneth同時兼任編排行程、採訪、主持、攝影和剪接，幾乎所有製作都由兩公婆一腳踢，而給予他們機會以及洽談的正正是剛宣布下月尾正式離職的無綫電視非戲劇節目監製及經理張志明。

J2「人妻女神」梁芷珮（Christy）憑着TVB旅遊節目《潮什麼》系列而為人熟悉。（IG/@imchristyleung）

兩公婆一手一腳拍節目。（IG/@imchristyleung）

張志明監製過不少受歡迎節目以及成功捧紅一眾小花上位，對於伯樂離職，梁芷珮接受《香港01》訪問時直言：「唔捨得佢走。」上月剛與老公到冰島拍攝新一輯《潮什麼》的她都表示擔心：「都驚㗎，因為始終同阿B（張志明）一路咁多集《潮什麼》同埋我嘅製作都係淨係同阿B去溝通，無乜同其他人溝通過，又唔係太識公司啲人，咁所以都好驚呀，佢走咗！不過，都希望阿B之後嘅事業會做得更好啦。我都唔知成件事係點，總之好突然。」

監製張志明曾打造多個王牌節目以及棒紅多名女神！（林迅景攝）

梁芷珮一家私下與監製張志明都相當老友。（IG圖片）

仍有TVB合約在身的梁芷珮又補充道：「第一個反應真係好唔捨得佢，因為係阿B帶我入行，佢畀咗第一個機會畀我哋去拍我哋自己製作嘅節目，咁所以好唔捨得佢，好想跟住佢，哈哈，唔知呀真係太突然啦件事嚟得，所以未消化到呀，淨係好捨得佢。」至於問到怕不怕冰島將會成為《潮什麼》的告別作，她稱：「你問我我先真係去諗呢個問題，因為本身我仲好興奮好期待《冰島潮什麼》下個月會喺翡翠台度播，但突然之間阿B又走啦，希望唔係告別作啦，我都唔知呀但都驚㗎，希望繼續可以拍到啦。」

梁芷珮明明在月初才剛透露好消息：「大家可以好快，好快，喺一個好好嘅時段喺電視睇到冰島潮什麼喇！我琴（噚）晚開心到瞓唔着呀！」（IG/@imchristyleung）

點撃下圖率先睇更多《冰島潮什麼》花絮：

+ 45

不過，其實梁芷珮曾與高層曾志偉的細仔曾國猷（Mark）一同主持節日《超級台灣任務》，她曾講過與Mark非常之夾：「因為識左好耐，好有默契，不過Mark就好多蝦碌野，我同佢嘅感覺好似一凹一凸咁，出嚟嘅感覺幾搞笑。」二人更曾大玩Carpool Karaoke（車上唱K），大受網民歡迎。未知Mark會否幫手搭路，讓梁芷珮藉此可以認識更多高層，讓節目可以延續下去呢？

二人曾為無綫拍攝旅遊節目《超級台灣任務》。（IG/@imchristyleung）

二人好合拍。（IG/@imchristyleung）