余文樂拍賣NFT加密藝術拍品《CRYPTOPUNK 9997》　賣出3385萬港元

余文樂早前宣布把部份精選藝術品、腕錶及NFT珍藏公開拍賣，並將拍品部份拍賣收益撥捐「願望成真基金」。該基金旨在為居於中國香港及澳門、三至十七歲並患有重病的兒童實現改寫生命的願望，透過願望成真的體驗令他們的人生充滿希望、力量及快樂。

當中的珍藏的一組由Larva Labs創作的罕見CryptoPunks、Larva Labs的最新力作Meebits和Yuga Labs創作的Bored Ape Yacht Club（BAYC）的NFT加密藝術拍品外，其他精選拍品還包括喬治·康多的《修女與神父》及一枚極罕有的勞力士迪通拿，配Paul Newman “RCO”錶盤，型號6263腕錶，該勞力士最高估價更超過一千二百萬港元。

有報道指出，在佳士得舉行，主題為「No Time Like Present」的拍賣會中，余文樂的珍藏，由LARVA LABS 於 2005創作的《CRYPTOPUNK 9997》，以港幣3385 萬港元價格成交，遠高於估價（約4,800,000 – 6,800,000）的價錢。

余文樂表示：「我很高興本次與佳士得攜手合作的拍賣取得佳績。拍賣是對我過去二十年收藏旅程和職業生涯的一個小總結，見到全球藏家與我對生活及藝術收藏的詮釋產生共鳴，我十分欣慰。「No Time Like Present」拍賣成果不僅是我四十歲生日的難忘留念，更重要的是將部分拍賣收益撥捐『願望成真基金』，為患有重病的兒童實現改寫生命的願望。我非常期待與佳士得在未來繼續並肩，拓闊更精彩的藝術收藏篇章。」

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