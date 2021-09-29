楊洛婷爆曾遭舊公司逼整容　唔妥協即入雪櫃：老公好型咁話照顧我

樂隊Dear Jane一連五場的紅館演唱會已圓滿結束，演唱會中Dear Jane大談入行以來的高低起趺，曾經的售票演唱會只有個位人數購票支持，最後靠公司叫親朋戚友以及場地再減少一半面積，才令場面不難堪。Dear Jane說直到今天能開紅館演唱會，真的經歷不少，最後鼓勵現場觀眾，若低潮時候覺得自己很差，可以想起他們，Dear Jane自嘲他們的低潮真的是很多人沒法比。

Dear Jane早前完咗紅館演唱會。（陳順禎攝）

主音黃天翱（Tim）的老婆楊洛婷（Rabee'a）也被他們這翻說話感動到，Rabee'a同時想起自己入行時候的高低起跌，因此她在IG發布多張演唱會和老公合照的照片之外，更寫了一段千字文，表示從來沒有與人分享過的事情，更笑言老公可能也忘記了。

她寫道：「我想講嘅係，曾經有一段時間，我被舊公司不斷無理咁迫我去整容，因為我唔肯妥協、唔肯就犯，所以就被人無情咁『掟入雪櫃』，結果我冇工作冇收入。當時我老公就好型咁同我講，佢會用佢嘅所有能力去照顧我。的而且確，我老公絕對有履行佢對我嘅承諾，而幸運嘅係，我精彩嘅主持生涯亦隨即展開。呢個就係我哋愛情故事嘅開始。雖然我一直都好相信我老公，好相信Dear Jane，我甚至可能係佢哋最強大嘅粉絲。但抱歉嘅係，我都有試過喺佢哋低潮時勸過我老公面對現實，甚至叫佢轉變一下佢嘅職業。宜家諗番，我好慶幸佢當時冇聽我講，我真係好佩服佢哋對理想嘅堅持同毅力！」

兩公婆好鬼Sweet。（IG：rabeeayeung）

Rabee'a接受《香港01》記者訪問時候回應被迫整容這這件事已經是15年前的事，她坦言：「我只係會講好彩我夠自信，」而當時被「掟入雪櫃」零收入之下勁感激老公，她說：「當時有個好好嘅男朋友（Tim)咁錫我。」

Rabee'a於2003年度競選香港小姐，當年取得亞軍兼旅遊大使獎得主，然後便簽下無綫電視合約藝員，她與無綫合約於2014年8月正式屆滿，因無綫沒提出續約，所以和平下「分手」。

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