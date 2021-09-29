《慶餘年》張若昀爆求婚經過　8個字抱得美人歸羨慕網友

憑劇集《慶餘年》紅遍大江南北的內地男星張若昀，眾所周知他是圈中出了名的好男人。近日，其獲邀上綜藝節目《脫口秀大會》時，就在現場自爆同老婆唐藝昕求婚時的難忘時刻，讓不少網友聽完後都好羨慕他們的愛情，更一度登上微博熱搜備受討論。

張若昀因為《慶餘年》走紅。（《慶餘年》微博圖片﹑影片截圖）

因為《慶餘年》張若昀的知名度才急升，所以在節目中他第一件事就是講該劇集，原來當初在接《慶》劇的時候，劇組負責人只是向他作出簡單的介紹，令他一度懷疑自己是不是被騙：「當時接到《慶餘年》邀請的時候，他們給我發了一個PPT特別簡單，特效都沒加，只有幾頁紙，其中一頁寫的還是謝謝觀賞。我當時就給經紀人打電話，我說這種項目是不是不太靠譜啊！然後他跟我說，應該不是騙子，騙子會做得比這更用心點。」隨後他看到劇本後就被吸引，認為自己非演不可：「我看了八集劇本之後，又去看了原著，我被深深地吸引了，我第二次跟導演見面呢，我就說出了那個八個字，我說小范大人非我莫屬。」

張若昀自爆自己看了《慶餘年》八集劇本後就深深被吸引。（微博圖片）

而他亦似乎特別喜歡用「非我莫屬」這個句式，就連向唐藝昕求婚時亦使用這一招，他表示：「我為什麼這麼有自信呢？因為這個句式真的好用，我求婚的時候也是這麼說的，我跟我老婆說我張若昀非你莫屬。」最終抱得美人歸，二人在2019年於愛爾蘭結婚。

張若昀求婚時講的八個字打動了唐藝昕。（視覺中國）