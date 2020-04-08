【慶餘年】張若昀醉酒作詩超精彩　原來要拍足三日超過300鏡頭

無綫熱播內地劇《慶餘年》，男主角張若昀飾演的范閑雖然外表不符合原著，但他就憑演技說話獲得不少觀眾認可。其中最令人讚不絕口的一場戲，就是他於朝堂上飲酒作詩百餘首，這一幕他原聲出演演技收放自如，被譽為全劇最精彩的畫面之一。

劇中張若昀作詩畫面接近有五分鐘，原來這五分鐘的戲，他足足拍了三天，而且拍下的鏡頭更多達300多個。而且為了這一場戲他更假戲真做，事前飲酒壯膽，只為進入角色狀態中，所以演技上獲得眾多人肯定一定有其原因所在。

范閑朝堂作詩被譽為最精彩的畫面之一。（影片截圖）

有收看這一場戲的觀眾都知道，范閑在朝堂上被長公主（李小冉飾）﹑莊墨韓（許還山飾）處處逼進，認定他早前所作的詩是抄作的。而范閑一直故作不在意，只是顧着吃東西飲酒顯得非常瀟灑，但原來他在劇中出演飲酒當下的確已經是飲醉的狀態中，因為他事前就已經將自己灌醉，好讓自己進入角色當中。

而為了證明自己不是抄詩，他在飲醉酒的情況之下一連串朗讀了百餘首詩，好似李白的《將進酒》：「君不見黃河之水天上來，奔流到海不復回。君不見高堂明鏡悲白髮，朝如青絲暮成雪。人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。天生我材必有用，千金散盡還復來。」李煜的《虞美人》：「春花秋月何時了，往事知多少。問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流。」蘇軾的《水調歌頭》：「不知天上宮闕，今夕是何年。我欲乘風歸去，又恐瓊樓玉宇，高處不勝寒。起舞弄清影，何似在人間。」等，他倒背如流，聽到在場人士都目瞪口呆。

范閑其實在出演之前已經將自己飲醉。（影片截圖）

范閑這一場戲好精彩。（影片截圖）

張若昀在戲中醉得面紅耳赤，連站穩的能力都沒有，乍看之下只是覺得他在演戲，而且演得夠出色，想不到為了這一場戲他事前已經將自己飲醉，張若昀在接受內地媒體訪問時說道：「我是醉了一天半，第二天是早上出工，我過去早上8點開始喝，就是一天完全是在那種，因為不在那種狀態下，你衝不上去，演戲就是你有兩分醉你可以演五分醉，你有三分醉，你可以演八分醉，但是你要一沒滴不沾，你要演醉特別假。所以那個時候就整個人都留在那種狀態裡。」可見他為了這部戲多麼的認真。

張若昀表明醉了一天半才拍這一場戲。（影片截圖）

另外，朝堂作詩這一場戲播出時只有五分鐘，但其實是分開了三天拍攝，只為不想在這一場戲留下任何遺憾：「那拍了三天，因為孫導拍的非常細緻，我們實際上拍的古詩詞的量比那還要大。因為那個場景就是說不希望漏下，那是因為那三天是第一天把所有的正戲拍完了，所有的全景就是最大的調度。然後第二天才開始拍的是跟長公主﹑二皇子這些局部，莊韓這些局部的對手戲。因為群演可以不去了，主演就可以了。然後第二天的後半程開始拍詩，然後第三天是整整的一天拍詩，我記得好像第一天拍就拍掉了300多個鏡頭，那幾天下來鏡頭最是巨大的，因為就是說不想在那留遺憾嘛，那個場景不好復原嘛。」不少網友見狀都大讚他的確是一位好演員，始終要背那麼多中國古詩詞是非常不容易的，所以他因為該劇集人氣急升是理所當然的。

朝堂作詩這個畫面，張若昀拍了三天啊！（歷史的圖騰微博圖片）