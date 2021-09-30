魷魚遊戲︱45歲「張德秀」出身知名大企業　棄46萬年薪出道追夢

除了Netflix《魷魚遊戲》中李政宰和朴海秀等主角，一眾配角的表現也備受稱讚，劇迷也對他們的背景非常好奇。今年45歲的許成泰在劇中飾演「張德秀」後，捱足10年終於爆紅，他放棄46萬年薪出道的過去亦被翻出。



45歲的許成泰終於因《魷魚遊戲》「張德秀」一角爆紅。（劇照）

許成泰大學時期就讀俄文系，畢業後成功加入韓國大企業之一的LG電子，負責俄羅斯海外行銷工作。後來他再轉職到三大船廠之一大宇造船廠，因為其能幹的工作能力，以前就以課長的身份接受過電視訪問。雖然許成泰擁人人羨慕的高薪厚職，但他自小就擁演員夢，於是2011年決定一搏參加SBS試鏡。當時已35歲的他意外以第五名通過，毅然放棄高達7,000萬韓元（約46萬港元）的年薪入行。

許成泰出身大企業，但他卻放棄高薪厚職入行追夢。（網上圖片）

許成泰自2012年起參加過的作品超過80部，包括《隧道》和《回答吧！1994》等，但都是一些不起眼的小角色。為了繼續演藝事業，許成泰在妻子支持下大屋換細屋，直至2016年參演電影《密探》才開始小有名氣。許成泰成名的日子一等就等了10年，今年他終於憑《魷魚遊戲》爆紅，「張德秀」一角令觀眾恨之入骨！可是原來許成泰早就答應過老婆不拍床戲，這次卻破了戒，可是劇迷都表示值得了。

許成泰雖然之前拍過不少人氣作品，但知名度一直不高。（劇照）

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