魷魚遊戲．劇評︱19禁劇情節太慢要快播　李政宰人設成全劇敗筆？

由李政宰和朴海秀等主演的Netflix劇集《魷魚遊戲》掀起全球一陣追劇潮，鄭好娟和魏嘏雋等演員更因此人氣急升，相信身邊幾乎90%朋友都有談論此劇。《魷魚遊戲》在高期望下開播，看畢9集後又是否滿分收貨呢？



孔劉友情客串，成為了開播前的賣點之一。（Netflix截圖）

集合超強影帝 卡司演技零挑剔

除了李政宰和朴海秀兩大實力派男主角，以及早就放風會客串的孔劉外，最驚喜莫過於黑面具人李炳憲的登場，即使是電影也難以見到4大男神集合的場面卻在Netflix劇集上成真。加上劇中飾演臥底警察的魏嘏雋、脫北女鄭好娟及001號老伯吳永秀等的實力，論演技，《魷魚遊戲》絕對是部無法挑剔的作品。

可是講驚喜必定是李炳憲的登場！（Netflix截圖）

魷魚遊戲︱不只孔劉客串出演 黑面具神秘人真身竟是重量級影帝

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《魷魚遊戲》的6個關卡，全部都是觀眾最有共鳴的童年玩意。（劇照）

有別燒腦遊戲 關卡簡單易明

有時追劇想放輕鬆，相信讀者也不想遇到燒腦難明的劇情，否則辛苦的只是自己。而《魷魚遊戲》其中一個吸引人的地方，相信是導演利用了6個最簡單，大家童年也必定玩過的小遊戲設成關卡。遊戲規則簡單易明，就算是椪糖等的韓國民間玩意，海外粉絲也能輕易理解。兒時玩意變成血腥死亡遊戲，造成極大反差外，也就像隱喻人成長出社會後，必須面對殘酷的競爭一樣。

椪糖成功在海外爆紅，掀起一陣熱潮。（Netflix截圖）

《魷魚遊戲》想帶出人性還是本性？

最多觀眾看完《魷魚遊戲》後都會爭議，劇集究竟想帶出人性本善還是人性本惡。遊戲聚集了456位走投無路，需要這一筆巨額獎金的低層人士，有人犧牲，甚至互相利用及殘殺去達成目標。第6集的打彈珠遊戲中加入了淚水滿滿的一幕，有人為成全他人自我犧牲；有人因善良被利用失去性命；有人為了生存出盡詭計，死亡前盡顯各種人性，可是記者更偏向導演想帶出人性本惡的訊息。

劇中主角「成奇勳」從遊戲開始就是好人設定，他反對遊戲濫殺參加者，各關卡中亦主動站在老人女性弱勢一方。可是他到了面對001號老伯與自己，兩個只能活一個的情況下，他也選擇了以說謊的方式令自己生存，在死亡面前還是露出了根底裡的惡念，只是取決於控制與否。有人可能質疑「成奇勳」從頭到尾手上都未沾過鮮血，但仔細回想每一關，其實他只是站在最後享受別人犧牲得來的機會。

要是「成奇勳」勝出後有進步的話，記者認為會為劇情加分不少。（劇照）

在好友「曹尚佑」的自我犧牲下，「成奇勳」最終勝出比賽，但他的生活卻毫無改變，甚至沉淪在內疚中生活了一年，這正是導演想帶出「勝出遊戲不等於真正勝利」的訊息。「成奇勳」性格總是搖擺不定，即使勝出後也沒有即時完成「曹尚佑」和「姜曉」叮囑他照顧其家人的任務。雖然理解是劇中人設，但記者依然覺得「成奇勳」零進步或改變，或多或少成為了本季的敗筆之一。為了鋪陳第二季，他又再次回到遊戲中，可能下一季才有機會看到他的改變？

「成奇勳」的轉變相信等到第二季才能見到。（Netflix截圖）

《魷魚遊戲》被批太慢不夠刺激？

《魷魚遊戲》打着19禁旗號開播，不少觀眾期待大量血腥場面。可是參加者9集中只進行了6個遊戲，可想而知不可能每集都非常刺激。為了帶出背後的訊息，劇情難免會有點拖，甚至有觀眾表示用1.5倍速看更好。記者認為如果只追求血腥視覺享受的話，《魷魚遊戲》可能未必適合，但溫馨提示這絕對是一部值得花時間欣賞的爽快劇。

《魷魚遊戲》都有不少血腥畫面，可是單追求視覺效果的話會覺得不夠過癮。（Netflix截圖）

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