「前邦女郎」楊紫瓊戴近千萬名錶現身　與千億身家男友恩愛17年

現年59歲的國際巨星楊紫瓊（ Michelle）日前去到倫敦皇家阿爾拔堂出席新片《007：生死有時》（No Time To Die）的世界首映禮，身為「前邦女郎」的楊紫瓊更以一身端莊大氣的銀色晚禮服現身，手戴Richard Mille近千萬限量名錶，行頭十足！有傳楊紫瓊目前擁有超過人民幣5億身家，她的75歲男友是法拉利前任總裁、現任國際汽聯主席尚陶德（Jean Todt）更擁有千億身家！

楊紫瓊打扮極奢華。（VCG）

楊紫瓊所戴的Richard Mille名錶，為品牌於2011年為她推出、限量18隻的RM 051 Phoenix Michelle Yeoh鑽錶，面盤顯露的機芯結構以鑽石勾勒出鳳凰圖案，不僅是她的寶貝收藏，她亦曾在《瘋狂亞洲富豪》中應用到她演飾的富太太角色之中。她手握的奢華手包就比較價錢比較宜人，品牌為 Roger Vivier，價錢HK$26,900。

Richard Mille於2011年為楊紫瓊打造限量18隻的RM 051 Phoenix Michelle Yeoh腕錶。（網上圖片）

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楊紫瓊曾與德寶電影創辦人潘迪生結婚，可惜只維持了3年就離婚。離婚後的楊紫瓊一直不乏追求者，甚至有過很多「霧水情緣」，據悉楊紫瓊曾經和國際導演Olive Stone、香港珠寶商人楊秉梁、寰亞電影公司總裁鐘再思交往過，可是最終戀情都不疾而終。直至在上海的一個晚宴中認識了法拉利前任總裁、現任國際汽聯主席尚陶德（Jean Todt）。

楊紫瓊與比她大16歲的尚陶德(Jean Todt)相戀，男方對她一見鍾情，並展開了猛烈的追求。（michelleyeoh_official@IG）

據知，尚陶德第一眼見到楊紫瓊就對她一見鍾情，楊紫瓊也對這個充滿紳士風度的男士吸引，當晚尚陶德忍不住向她下跪表白，讓楊紫瓊受寵若驚，感到既尷尬又驚喜。不過有指他們在第二次巧合的聚會中才成為了朋友，然後再發展成戀人。很多人都認為男方比楊紫瓊年長17歲，二人看來一點都不般配，但是楊紫瓊自己知道，她追求的是心靈上的契合，年輕的時候她也曾經是「外貌協會」，但是隨著經歷愈多，她更喜歡可靠、有内涵的男人，而不是空有外表，只會紙上談兵的男人。 二人忘年戀近17年，依舊甜蜜如初，更不時在IG曬恩愛。

兩人非常恩愛。（michelleyeoh_official@IG）