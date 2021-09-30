張明偉出騷TVB唔訪問　無悔唱《銀河修理員》被消失：冇做錯啲乜

張明偉（Aaryn）近年憑無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》「佐治」一角成功入屋，但月初突然在IG宣布告別合作了3年多的劇組，他日前接受訪問時提到相信「被消失」的原因與他7月中在元朗信義中學門外自彈自唱Dear Jane歌曲《銀河修理員》為被記大過的學生打氣有關，有指事件觸動了藝員部神經，令公司突然不再讓他出席宣傳活動，也要求其身邊同事取消讚好相關帖文兼遠離他。今日（30/9），Aaryn受護膚品牌邀請出席活動，談及與無綫的合約仍剩下數月：「都要睇公司安排，都趁呢個機會沉澱一下。」又指公司未有任何交代，自己亦未能證實「雪藏」、「封殺」說法：「我自己都未必完全掌握現時係點。」而TVB今日亦有派員採訪活動，但未有訪問張明偉。

張明偉今日（30/9）獲邀出席護膚品牌活動。（陳順禎攝）

雖然工作受影響，但Aaryn絲毫不感後悔：「所有嘢都事出必有因，唔需要後悔做過嘅嘢，亦都冇做錯啲乜嘢，純粹係唱一首歌，隨心唱情歌我睇唔到要後悔啲咩，當然大家有唔同諗法我控制唔到，但都尊重大家嘅想法。」2011年經藝訓班入行的Aaryn轉眼已經走過10年，會否對公司感心灰意冷，他就說：「冇話心唔心淡，我喺公司都一段時間，每個人都有唔同階段，可能呢個係一個訊號，叫我嘗試唔同方面嘅發展；日後嘅事講唔定，亦都冇話以後唔返去或者係決裂，純粹現階段係角色去到呢度，暫時未收到新嘅工作，就尊重公司嘅決定，亦都要為自己打算。」

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Aaryn亦飲水思源：「要趁呢個機會多謝《開心速遞》嘅監製、劇組上下、演員，大家真係好錫我、照顧我，我以前啲戲好屎，佢哋真係一步一步咁教我、畀我嘗試，呢樣我係永遠都感恩！」至於「佐治」作為補習社要員，他又表示有信心相關故事線不會有太大影響：「我好敬佩編劇嘅功力，一個星期出足七集，幾乎年終無休冇得休息，日日都要寫新嘅橋段，所以我唔擔心自己離開咗補習社會對呢條故事線好大影響，我仲有心如（蘇韻姿）呢個Partner，相信佢會掌控住呢個地方，有趣嘅事情會繼續發生。」談及《愛回家》的一班前同事日前也有為他慶生：「拍呢套劇除咗作為演員有增長之外，最感恩就係識到呢班朋友，無論發生咩事大家都係互相支持。」

張明偉感謝《開心速遞》台前幕後關愛。（陳順禎攝）

至於接下來的計劃，Aaryn提及公司一直都尊重他做音樂的一面：「而家更加專注做音樂。」作為樂隊Charming Way主音及結他手的他表示想在音樂方面有更多發展：「想做多啲廣東歌畀大家聽，因為自己用英文寫作比較隨心，始終大家都話唱中文歌會仲正，嚟緊都想試新嘢，唔可以原地踏步。」