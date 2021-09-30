「灣區升明月」晚會王菲話題閱讀量最高　網友證實其非現場表演

上周大灣區中秋電影音樂晚會「灣區升明月」集結一班兩岸三地藝人共度佳節，並在香港海港城設立分會場，可謂是史上最多香港明星參與的內地節目，包括容祖兒（Joey）、王嘉爾（Jackson）、Twins、陳偉霆（William）、鄧紫棋（G.E.M.）、謝霆鋒等，場面盛大。日前，節目的相關數據出爐，熱度爆錶，相當驚人！



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據悉，微博直播觀看總量超過6543萬次，相關話題閱讀量逾74億，優質內容累計登上微博熱搜70餘次。在多個節目的相關熱搜話題中，「大灣區五人組」陳小春、張智霖、梁漢文、謝天華、林曉峰合唱的《真的漢子》閱讀量高達1.2億，播放量291萬，是當晚閱讀量排名第三的節目；林子祥的《敢愛敢做》舞台閱讀量1.9億，播放量72萬，位列第二；而最具話題的表演，要數久未露面的王菲，她為是次晚會獻唱的主題曲《灣》，閱讀量2.2億，播放量496萬，成為閱讀量最高的藝人，播放量最高的，則是李宇春《七子之歌》舞台，高達568萬次。

多個節目的相關熱搜話題以及閱讀、播放量。（視頻截圖）

在晚會播出後，有指王菲當晚並不在現場，播放的是一早已經錄好的舞台。而幾日前，有網友曝光現場視頻，證實王菲不在場，不過也是曾來現場錄製好才走的。

有網友曝光現場情況，證實王菲不在場。（視頻截圖）

對此，網友態度也呈現兩極，有人認為即使王菲沒有在現場，但討論度、觀看度依然那麼高，不愧是天后，但也有人指她「不敢唱現場」：「我就說了，突然唱得那麼好，早幾年開演唱會時慘不忍睹，原來是提前錄好調好音先」、「是害怕真唱嗎」、「姿態擺得太高了」等。