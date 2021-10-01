童你一起長大了｜《黑白殭屍》龍炳基罕露面　憶周星馳：問我借錢

譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶擔任主持的《童你一起長大了》，勾起香港人的集體回憶，首集《童你》除了請來《430穿梭機》兩位機長譚玉瑛及張國強為大家細數當年點滴及分享近`況外，更剪輯了由周星馳、龍炳基、曾華倩及譚玉瑛等主演的《黑白殭屍》精彩片段與觀眾分享！

首集《童你一起長大了》請來《430穿梭機》兩位機長譚玉瑛及張國強為大家細數當年點滴。

要數兒童節目經典環節，八十年代趣劇《黑白殭屍》一定榜上有名，故事講述兩名同居殭屍—白殭屍（龍炳基飾）及黑殭屍（周星馳飾），齊齊愛上了人類Beautiful（曾華倩飾），因而引發連番鬥智鬥力，二人同時更要面對「奸角」譚博士（譚玉瑛飾）的處處進逼。《黑白殭屍》製作認真、漫畫風獨特，配以周星馳別樹一格的黑色幽默式演繹方式，令短劇在當時大受歡迎，星爺亦因而嶄露頭角。

要數兒童節目經典環節，龍炳基及周星馳主演的八十年代趣劇《黑白殭屍》一定榜上有名。

《黑白殭屍》除了奠定了周星馳的喜劇之路，亦成就了龍炳基！龍炳基早年移居美國並轉行做廚師，一晃眼接近三十年；根據資料，龍炳基期間曾回流香港並擔任烹飪節目主持，似乎對煮食頗有研究。當龍炳基得悉昔日拍檔在《童你》大團聚時，雖然未能現身錄影廠，但仍在製作組安排下透過視像與大家暢談近況，及細述當年與周星馳的合作點滴，當中較為搞笑的是原來當年星爺經常忘記帶銀包，要問龍炳基借錢搭的士；龍炳基又指與老婆結緣，也是全靠當年星爺「一撞撮合」。由於龍炳基淡出後一直鮮有接受訪問，故此是次露面相當珍貴罕有，亦足證一眾主持之間情義有多深厚。