愛回家｜49歲「細力」秦啟維獲珍姐賞識提早加簽：有人工加好開心

現年49歲亞視出身的秦啟維自從2015年轉投TVB後，擔任娛樂新聞台的主播，並開始參與劇集拍攝。秦啟維除了在處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中飾演細力一角有固定演出外，並接連參與劇集的拍攝，不少角色都令觀眾留下深刻印象。最近，他在Facebook講道：「我有很多不足，但我演每一（場）戲真的好有心機，從來沒有hea 做，我沒有知名度，但我真的認真對每一場戲，謝謝每一位朋友，同學，同事，還有上天嫲嫲。」，令不少粉絲擔心。

秦啟維稱每個角色都相當用心去演。（Facebook照片）

秦啟維接受《香港01》訪問時就透露在朋友的聚會中，聽到一些說話，心感自己知名度不足而有感而發，並未被人攻擊或受到挫折，他更趁機公開一個好消息：「放心，其實呢排發展都比較順利，而且公司啱啱同我加簽到2024年都好感恩。（有冇人工加？）有呀，其實公司舊年啱啱先同我簽完，今年再renew份約而且有人工加都好開心，聽講係珍姐（曾勵珍）嘅意思，好多謝佢。 」秦啟維更視廖啟智為目標 ：「一直都無諗過做主角，反而一直視智叔為目標，做每個角色都好有層次，之前成日同佢做訪問，佢都同我講好多嘢又會叫我去爭取。」

在疫市下能夠加人工，相當厲害！（Facebook照片）

獲珍姐(曾勵珍)賞識。（資料圖片）

秦啟維近年劇接劇，機會不斷。在剛播完的《智能愛人》中，飾演關楚耀的死黨，即奇點創辦人之一的Cook，結局是從高處墮下後失常；在近劇《把關者們》又客串出軌老公：「呢排終於冇人叫我『ATV嗰個』或者『TVB嗰個』，反而多人叫返我個名維維同角色名『Cook Sir』同『細力』，喺TVB發展的確好過TVB，人工雖然冇咁高，但機會真係多咗。」

一向童顏的維維將會在新劇《廉政狙擊》中飾演爸爸角色，戲路相當廣。（Facebook照片）

今年年初，秦啟維更投資6位數加盟一間健康食品公司升呢做老闆：「呢間公司都有30、40年歷史，是做活絡油起家，近十年開始專注做健康產品。我喺上年年尾時做代言人，係收友情價，之後投資咗6位數字，公司生意幾好，除咗香港推出產品，都會外銷去世畀各地。（怕唔怕影響演藝工作？）唔怕，兼顧到，雖然我就仲未回本，但都有錢賺。」