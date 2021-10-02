77歲余子明拍ViuTV神劇《940920》：TVB唔會好似以前咁巴閉

導演羅嘉駿正為《二月廿九》續集《940920》拍攝，日前更在社交平台上載了一張合照。除

77歲余子明上年因不滿TVB要他簽一年一騷，決定離開前後效力了33年的無綫，當大家以為子明哥退休的時候，前日(30日)導演羅嘉駿在IG上載了新劇《940920》拜神儀式的照片，相中除了男女主角劉俊謙、蔡思韵、谷祖琳外，還有余子明，雖然子明哥已經77歲，但相中見到他依然精神奕奕，更留了鬍鬚，應該是新劇的造型。

余子明在TVB最後的作品為《踩過界II》

對於離開TVB後，轉拍ViuTV劇集，余子明表現得相當興奮，接受《香港01》電話訪問時，中氣十足，聲線雄亮，他說：「(點解今次同ViuTV合作?)咁無綫唔要我嘛，老呀、冇用嘛.哈哈.....(幫ViuTV拍劇感覺點呢?)幾好呀，佢哋同tvb拍嘢唔同嘅，佢哋唔會令我哋好辛苦，講真，我哋撈呢行撈咁耐喇，TVB嗰啲就辛苦喇，我哋年紀而家大，我唔驚拍得密、但驚體力支持唔到，以前成日叫我拍到三更半夜，我頂唔順，佢哋呢套劇就好少拍到三更半夜。」雖然子明哥表示拍《940920》不辛苦，但早前亦曬傷了頭皮，他說：「早兩星期天口好慶呀，曬到我頭頂..嘩...返嚟沖涼、花灑啲水灑落嚟哩..痛到...嘩不得了，不過係開心嘅。」

余子明最為人熟悉的角色，一定是《封神榜》姜子牙

《940920》為ViuTV劇集《二月廿九》的續作，題材科幻消腦，非一般電視劇集，就連拍了三十多年電視的余子明都感受到，他說：「咁佢哋係唔同嘅，TVB老實講啦，而家都無乜好嘅劇架喇，乜都唔同哂，唔會好以前咁巴閉....同埋TVB俾我條件唔係幾好，個仔叫我唔好簽喇，咁辛苦做乜啫?嗰仔咁講咪唔簽囉，拍VIUTV好開心，做嘢就梗係開心㗎啦，價錢?OK啦，大家都係搵食啫，今次合作呢班後生仔好好嘅，工作態度好好、準時、肯做。」