《聲夢》學員參演新劇《青春本我》　14歲鍾柔美清純學生look曝光

無綫（TVB）節目《聲夢傳奇》大受歡迎，姚焯菲、炎明熹以及其他參加13位學員亦相繼彈出，乘住氣勢TVB更替他們度身訂做青春偶像劇《青春本我》，15位學員除了要齊齊穿上學生服回歸校園之外，還要染回黑髮。



鍾柔美（Yumi）拍拖？（網上圖片）

15位《夢想》學員參演《青春本我》。（IG圖片）

近日《青春本我》經已拍攝得如火如荼，不過15位學員就對劇中造型、劇情等都十分保密。日前有網民在街頭巧遇鍾柔美（Yumi）穿着校服與一位男同學一邊散步一邊傾偈，洋溢住甜蜜的氛圍，難道鍾柔美終於有男朋友，情竇初開？

決賽後姚焯菲與炎明熹、鍾柔美一起出席首個商業宣傳。（資料圖片）

不過從下一張相片所見，原來只是鍾柔美（Yumi）拍攝《青春本我》的側拍，校服Look亦只是劇中的造型，身旁的「男朋友」也只是另一位劇中演員劉展霆（Eden），鍾柔美和劉展霆均是跳得之人，無論劇中或是現實中都十分登對。

鍾柔美。（梁碧玲攝）

而這位劉展霆（Eden）的來頭也不少，除了參加過TVB真人騷節目《盛·舞者》，與鍾柔美同樣是跳得之人外，現實中也是位於銅鑼灣一間海鮮批發店的少東。

原來係拍劇。（網上圖片）

點擊下圖睇鍾柔美：