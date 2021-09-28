聲夢傳奇｜冼靖峰Archie餅印家人曝光　高材生胞弟文質彬彬引關注

無綫節目《聲夢傳奇》幫一班年輕人追尋唱歌的夢想，除了冠軍炎明熹知名度大增外，其他參賽者也備受關注。現年23歲、最後五強參賽者之一的冼靖峰（Archie）也憑着歌聲，吸引到不少人成為他的粉絲。日前，他在IG貼出全家福，宣布自己已畢業的消息，而Archie弟弟的外表就意外引起網民的留意。



Archie曾參加《全民造星II》，於60強出局，但未有令他在追逐唱歌夢上卻步，去年參加無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，成功打入後五強參賽者之一。（IG@archie_sin）

Archie從小到大都是讀傳統名校，曾就讀喇沙小學、喇沙書院，2020年香港大學工商管理學學士（會計及財務）畢業，加上音樂才華，着實是實力非凡。日前，他貼出一家人到影樓影的畢業相，並留言寫道︰「只係想講講其實我畢左業了。#其實畢左一年業了 #雖然未行畢業禮 #未攞official畢業證書 #未翻HKU影相 #但係自己影左先 #HKU #A&F #endwithcovid #endwithzoom #啊爸啊媽我就唔tag啦費事嚇親佢地老人家」。不少人都留意Archie家人的外表，Archie就似爸爸媽媽的混合體，而弟弟Aragon就戴眼鏡，斯斯文文，一家人都勁餅印！

點擊下圖看Archie的全家福、肥仔舊照及靚相：

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有人就搞笑留言跟Aragon說︰「望你個樣以為你先係大佬」、「成熟過阿哥」，Aragon亦有回應︰「冇化妝差唔多啦」，亦有網民大讚︰「嘩...好靚仔！成家人嘅基因都好好」、「好似樣啊」等等。原來Aragon跟哥哥一樣，中學讀喇沙書院，今年18歲的他就正在讀港大，兩兄弟同是高材生，不知道Aragon又有沒有想跟哥哥一樣入行呢？但可以說的是，他們感情一定好好，事關Aragon IG的個人檔案貼了哥哥在《聲夢傳奇》的唱歌YouTube片連結，Sweet到爆！

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