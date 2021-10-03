歷年六套高收視醫療劇　馬國明有份參演其中四套仲攞埋視帝！

《星空下的仁醫》，前名《兒科醫生》、《兒童醫院》由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、羅子溢（前名羅仲謙）及周家怡領銜主演，也是TVB邁向55週年四部台慶劇之一，地位超然且舉足輕重。



陣容鼎盛。（《星空下的仁醫》/網上圖片）

踏入2021年10月無綫電視（TVB）於黃金時段共播出了17套劇集，其中最高平均收視劇集為27點的《逆天奇案》，最低收視劇集為13.77點《刑偵日記》。對比起去年成績，最高平均收視36.3點的《法證先鋒IV》以及最低平均收視20.4點的《丫鬟大聯盟》均有下降趨勢。2021年尚未播出的兩線劇集就只剩下《換命真相》以及《星空下的仁醫》，在收視層面上能否收復失地呢，就真的只能依靠這兩套。

終於有醫療劇。（《星空下的仁醫》/網上圖片）

《換命真相》為科幻懸疑偵探類劇集，同類劇種的《十八年的終極告白》有26.5點，加上偵探類劇一直有大批捧場客，照道理《換命真相》收視不會太差，預計會得到與近年偵探劇差不多的收視。反觀由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣的《星空下的仁醫》就是今年期待度最高的劇集，更十分居潛力衝擊收視30點，甚至突破30點成為全年最好成績之作！

馬國明，又係你呀？（《星空下的仁醫》/網上圖片）

《星空下的仁醫》故事圍繞住鄭嘉穎（飾許甘楓）、馬國明（飾況叢昕）以及鍾嘉欣（飾章以芯）而進行，就如同劇名一樣，講述他們為了建立兒童和拯救病童生命的故事，熱血之中也充滿感動人心的橋段。況且對上一套播出的醫療劇已經是2019年的《白色強人》，「餓」足兩年有多，想必到時觀眾都會開電視捧場。

《妙手仁心》系列真係「劇王」嚟。（網上圖片）

分析以往幾套高收視醫療劇，其實不難看出只要符合三點收視就必會高企。第一個要點當然是「卡士」，始終演員陣容是最先能吸引觀眾目光的元素之一。《星空下的仁醫》有齊鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、羅子溢、陳自瑤和康華這班好戲之人，自不必多說稱得上是大卡士製作。

劇集拍攝出嚟嘅手術室效果相當逼真，後期同事應記一功。（《星空下的仁醫》/網上圖片）

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