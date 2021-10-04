換命真相｜譚俊彥認歸類為台慶劇認有收視壓力：我一定要打響頭炮

由譚俊彥（Shaun）和鄧佩儀主演的劇集《換命真相》將在10月18日於TVB晚上八時三十分播出，該劇是台慶劇，顯然TVB相當重視這部劇集。作為主角的譚俊彥得知這部劇是台慶劇，對此他是完全沒有預計過。譚俊彥接受《香港01》訪問時候回應：「冇諗過係台慶劇㗎，我淨係知道呢套劇已經完成咗所有嘅後期工作等出街。知道係台慶劇緊係開心啦。」

Shaun同鄧佩儀主演嘅劇集《換命真相》即將播出。（IG：gloriapuiyeetang）

當然作為台慶劇是備受關注，收視亦希望有保證，公司同時會放很多資源去宣傳這套劇，譚俊彥坦言有壓力：「收視唔多唔少都有啲壓力，但係我覺得今次嘅宣傳有個好嘅開始。我會盡力做多啲宣傳介紹呢套劇畀多啲觀眾，其實台慶月對公司好緊要，成績點都好我都一定要打響頭炮。」

Shaun認為《換命真相》係台慶劇會有啲壓力，但一定會做好佢。（IG：tammerz）

而《換命真相》是有穿越情節，劇情主要講述了譚俊彥飾演的男主角時光，獲得了一次重生的機會，他希望去彌補自己過去犯的錯誤，同時阻止所有災難的發生。最重要的是，想通過這個機會，以此來避免女友張旻（鄧佩儀飾）所發生的悲劇。當中有着一些離奇故事，所以應該會相當燒腦，不過若是燒腦劇集像早前的《刑偵日記》雖然口碑好，但收視差，原因是很多愛看TVB的觀眾並未能接受需要很多思考空間的劇集，所以這劇集若是燒腦類型，分分鐘步《刑偵日記》的後塵。

Shaun否認《換命真相》係一套燒腦劇。（IG：tammerz）

不過譚俊彥表示《換命真相》是否認這劇集是穿越，故事有追看性但非燒腦類型，他說：「呢套唔係燒腦劇嚟㗎，其實有好多而家貼地嘅社會問題，因為我個角色要救一棟大廈入面嘅唔同住客，每一戶住客都有一個特別故事。仲有就係因為男主角穿越返嚟之後唔可以認返佢女朋友，佢只可以遠距離保護佢甚至希望佢同自己最好嘅朋友係埋一齊。」

作為台慶劇，經常會被指得獎機率高，加上Shaun自簽約TVB後一直是力棒對象，近年所有劇集都是擔演男主角，所以這次分分鐘是「視帝」的大熱之一，譚俊彥笑言：「至於獎項而家我真係未諗, 可能所有劇出完街之後我先可以答你呢個問題。」

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