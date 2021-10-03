魷魚遊戲︱李政宰朴海秀終開通IG　有人公然借帳號名放閃？

《魷魚遊戲》享全球高人氣，鄭浩妍和魏河俊等演員的IG粉絲直線上升，「韓美女」金姝怜升幅更是高達1500倍！而劇中兩大男主角李政宰和朴海秀，昨日（2日）也終於開通個人IG，李政宰更超大膽利用帳號名公然放閃？



韓國演員一向給人神秘的感覺，雖然近年多位演員都陸續開IG與粉絲溝通，但始終未如K-Pop歌手普及。隨着《魷魚遊戲》爆紅，劇中兩位男主角李政宰和朴海秀，終於分別在出道28及9年之際開通個人IG。截至今天香港時間下午2時正，朴海秀IG追蹤人數20小時內快速衝破57.1萬，而李政宰更是不足24小時就達成98.6萬粉絲紀錄，人氣勢不可擋！

朴海秀開通IG後，馬上上傳帥氣自拍照。（IG/@haesoopark_official）

李政宰開通IG後率先上傳了自拍照，粉絲笑指雖然自拍毫無角度可言，但卻被他的笑容可愛到。眼利的網友更發現，李政宰的IG帳號名極有與另一韓劇男神鄭雨盛放閃之嫌。網民表示李政宰的帳號名「from_jjlee」，就像是在對應鄭雨盛的IG帳號名「tojws」。放閃的質疑更已傳到李政宰耳中，李政宰於是在IG加碼上傳與鄭雨盛的自拍影片，大方滿足粉絲的要求。

李政宰的帳號名疑有與鄭雨盛放閃之嫌。（IG/@tojws）

李政宰聽到放閃說後，立即應粉絲要求上傳影片。（IG/@from_jjlee）

按圖睇兩位男神最新IG相：

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立即按圖睇7位《魷魚遊戲》IG粉絲升幅排名：