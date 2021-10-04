魷魚遊戲︱李政宰舔椪糖勁崩潰　導演爆孔劉身份竟同面具人有關？

由李政宰以及朴海秀等人主演的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）引起全球熱話，除了令劇中主角們人氣急升，更破了《紙房子》（Money Heist）的記錄成為最多人收看非英語劇集。最近演員們分享了拍攝祕辛，而導演黃東赫就大爆孔劉在劇中的真實身份！

李政宰、朴海秀、導演黃東赫及美術監製接受韓國Netflix訪問時提到椪糖關卡，李政宰在劇中想到以口水融化椪糖幫助了大部分參賽者過關，故在鏡頭前需要瘋狂舔椪糖。李政宰表示當時舔椪糖舔到超崩潰，他笑言得悉要狂舔的時候，心想：「需要舔到這個程度？沒有其他方法嗎？」而美術監製亦透露現場需要一直製作椪糖，監製是拍攝的輪迴，而整個片場都是椪糖的甜味。

另外，客串的孔劉在劇集的首集飾演的神秘人跟李政宰玩「打畫片」來利誘對方參加求生遊戲，而孔劉在結局同樣亮相。由於沒有名字，令不少劇迷都非常好奇孔劉在劇中的背景，更猜測他是否幕後黑手之一。導演黃東赫透露孔劉的角色是曾經擔任過遊戲工作人員，即面具人的人：「他的表現獲得官方信任，才特別賦予可以外出執行這項工作的權利。」

點撃下圖看孔劉出場的一幕：

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