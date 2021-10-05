44歲蔣怡IG曬超模級螞蟻腰　激少布卻毫不低俗　網民讚身材太完美

44歲蔣怡擁有178公分的高挑身材，曾和周星馳一起拍攝啤酒廣告的她，16年前轉到台灣發展，不僅主持節目，也參演過《籃球火》、《泡沫之夏》及《天使情人》等偶像劇。2013年她嫁給珠寶設計師翁狄森，婚後育有1女1子，近年來鮮少出現螢光幕前，不過近日蔣怡曬出火辣比堅尼照，超狂身材完全看不出已44歲。



蔣怡2010年重返娛樂圈，3年後便和翁狄森登記結婚，並陸續生下一雙子女。近年來她減少在螢光幕前曝光，專心在家相夫教子，直到今年中才又接下料理節目《煮場爭霸》主持棒。

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事實上，蔣怡曾在法國藍帶廚藝學校學習，還以全班第一名成績畢業，幾年前還曾代表香港到日本長崎參加亞洲名廚精英繪，贏得個人銀獎及團體最佳造型獎，被譽為「藍帶廚模」。為了讓廚藝更精進，她更報讀中華廚藝學院，鑽研中式料理。

已44歲的蔣怡近日在IG曬出帶孩子到海邊出遊的照片，只見178公分的她儘管已生過兩胎，穿上比堅尼身材仍辣翻，纖細的S曲線和逆天長腿，讓人看得目不轉睛。最令人驚嘆的是她健美的川字腹肌，狀態維持堪稱完美，許多網友也大讚「超辣性感美女女神」、「身材太完美」、「性感迷人」。

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