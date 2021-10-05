我家無難事｜最新一集意識極大膽　劉思希險被姦再有床戲激性感

《我家無難事》本周劇情發展高潮迭起，單是郭得明（楊明飾）、馮耀山（黃嘉樂飾）、田羽冰（劉思希飾）、莊致澄（王君馨飾）及郭景軒（胡㻗飾）錯綜複雜的五角關係已有驚人的突破性發展。自劇集開播，得明與耀山過從甚密的兄弟情一直滲透著HeHe味，不但劇中暗戀耀山的冰冰深感蹺蹊，連網民也對二男性向有所懷疑；但隨著冰冰今晚遇上大事件，她與耀山及得明的關係將發生戲劇性轉變。

事緣單純的冰冰遭壞作家騙財後，以為對方改過自身與之單獨見面，豈料卻險遭劫色，被非禮至衣衫不整的冰冰逃亡期間獲耀山英雄救命，耀山安撫冰冰期間因意外抱在一起，二人隨即過電並發生關係。不過事後因為耀山不欲得明發現其與冰冰發生關係，冰冰因而大受打擊，之後性向成疑的耀山竟與得明錫錫，三人關係發展耐人尋味！

劉思希飾演的冰冰今晚遇險，我見猶憐。

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兩位主角身形均十分完美。

除了三人關係成焦點外，嘉樂的爆肌身型亦是焦點所在；原本瘦底的嘉樂，為擺脫「病君」之名，2016年開始逼自己踏上健身之路，經過近五年的努力，嘉樂操得一身健美Body，身型絕不比男模輸蝕。至於冰冰，其一雙修長美腿亦一直是網民熱議重點，二人床戲可謂睇頭十足。

黃嘉樂踏上健身之路多年，操得一副好Body。

另得明、景軒與澄澄的關係亦有突破性發展，雖然得明之前拒絕了澄澄，但隨著劇情推進，他卻多番遭澄澄迷倒，可惜又因自身性功能障礙及性向等疑惑遲遲未有表白；反而其外甥景軒則鼓起勇氣向年紀大自己一截的澄澄獻吻，到底最終誰能抱得美人歸？另監製Amy姐預告本周五的劇情，將有兩大「反轉位」，《我家》迷萬勿錯過！

耀山同得明點解會錫錫呢？

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