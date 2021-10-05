「細龍太」陳偉琪幫「前夫」鄭世豪慶生　感情融洽粉絲大呼掛念

「細龍太」陳偉琪（Vicky）7月正式告別《愛·回家之開心速遞》，相信觀眾都難以見到她與廢柴老公「細龍生」鄭世豪於劇中齊齊現身。不過兩人鏡頭後依然老友鬼鬼，兩人在林柏希的安排下，三人一齊到尖沙咀食西餐，慶祝鄭世豪生日。



陳偉琪分享食飯靚相，並發文問粉絲有沒有想他們。她又表示的確想念「前夫」。而林柏希大讚二人好襯，發文指：「既然喺戲裏面不能走到盡頭，一於就喺戲外嚟個聚首啦！」鄭世豪則留言：「一樣瘋狂，此生不變😆✨」粉絲均表示十分掛念這對熒幕情侶。

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