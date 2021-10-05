把關者們 | 黃智雯多次同視后擦身而過　盤點近5年角色多演Madam

無綫（TVB）電視劇《把關者們》女一黃智雯（飾演Madam Kwan）戲份少，感情戲居多，另一位女主角王敏奕（飾演Madam Wan）仲更搶戲。



黃智雯入行13年，屬於默默耕耘的演員，穩打穩紮一路升級至一線花旦地位，實力毋庸置疑。本來以年資計，黃智雯攞視后不會存在反對聲音。然而回顧近5年黃智雯參演的劇集，多屬「炮灰檔」或「台慶熱身劇」；就算參演重頭劇，戲份也不算多，且角色平面，難有發揮空間。

她更因多次飾演Madam，獲冠以「御用Madam」之稱，戲路受限。再看今年黃智雯有份參演的《把關者們》及《刑偵日記》，估計攞視后的機會不大。近年她只有一套劇集迴響甚廣，甚至被封為「民選視后」，可惜淪為「炮灰檔」，令黃智雯再與視后擦身而過。

回顧近5年黃智雯角色，及睇睇邊套劇令她獲封「民間視后」：

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《把關者們》旨在為TVB台慶劇熱身 細數近5年6套劇為反襯存在

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