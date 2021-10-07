把關者們 | 盤點8段經典流產戲　李司棋鬧楊怡佗唔住BB力證演技

無綫（TVB）電視劇《把關者們》講到黃智雯（飾演Madam Kwan）不幸流產，愛妻號袁偉豪（飾演鋒Sir）不離不棄，對她呵護備至。其中一幕，黃智雯目睹BB房被清空後，不禁失控爆喊，觀眾都睇到眼濕濕，同時力證黃智雯擁有直達視后級的演技。
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除了《把關者們》之外，上一套《寶寶大過天》，憑《好聲好戲》彈出的陳自瑤亦經歷了女人最痛，戲中她更暗地自虐發洩，非常偏激。歷年來TVB亦有不少經典流產戲。李司棋在《溏心風暴》中怒斥家嫂楊怡因太任性而流產，一舉令她奪下2007年的視后寶座，十分犀利。
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把關者們 | 黃智雯多次同視后擦身而過 盤點近5年角色多演Madam肥仔IG出賣姜濤練舞甩轆片段 向網民發起士的舞挑戰利穎怡被指真空上陣IG反擊：你活成什麼樣子都有人說三道四《把關者們》旨在為TVB台慶劇熱身 細數近5年6套劇為反襯存在把關者們 | 黃智雯袁偉豪派甜仲搶戲過查案 細數最甜蜜放閃6幕胡杏兒大仔4歲生日搞Party慶祝 林芊妤帶伯伯出席傅嘉莉拍片道賀麥明詩曬陸浩馮盈盈合照紀念：我真係恭喜大家唔洗再扮後生仔啦鍾鎮濤太太范姜素貞慶祝50歲生日 同關之琳合照周汶錡留祝福