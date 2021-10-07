把關者們 | 盤點8段經典流產戲　李司棋鬧楊怡佗唔住BB力證演技

無綫（TVB）電視劇《把關者們》講到黃智雯（飾演Madam Kwan）不幸流產，愛妻號袁偉豪（飾演鋒Sir）不離不棄，對她呵護備至。其中一幕，黃智雯目睹BB房被清空後，不禁失控爆喊，觀眾都睇到眼濕濕，同時力證黃智雯擁有直達視后級的演技。



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除了《把關者們》之外，上一套《寶寶大過天》，憑《好聲好戲》彈出的陳自瑤亦經歷了女人最痛，戲中她更暗地自虐發洩，非常偏激。歷年來TVB亦有不少經典流產戲。李司棋在《溏心風暴》中怒斥家嫂楊怡因太任性而流產，一舉令她奪下2007年的視后寶座，十分犀利。

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