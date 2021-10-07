謝芷倫告別《愛回家》生活富貴　出入遊艇會家擁巨形海景露台

現年32歲的謝芷倫在憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》入面飾演大小姐的秘書Mandy一角成功入屋，直到2019年4月告別劇組後，她先後擔任《3日2夜》、《姊妹淘》和《流行都市》的主持，參演的劇集都以配角為主，惟她生活愈來愈越富貴，十足一名闊太！

謝芷倫經常在IG曬出自己的富貴生活。（IG/@jan.tse）

謝芷倫揸船相當風騷！（IG/@jan.tse）

謝芷倫不時在IG分享她的富貴生活，她除了熱愛高爾夫球，亦會經常出入遊艇會，曬出在遊艇開派對、出海玩Wakesurf（無繩滑水）以及揸船的照片。另外，謝芷倫亦曾曝光居住豪宅的照片，照片可見該住所有巨型露台，而且坐擁無敵海景以及環境優優美，照片中亦明顯有室內樓梯，相信是複式豪宅。翻查資料，謝芷倫在2018年就曾透露自己心儀西貢區，並希望有更大的居住空間，因此首選為獨立屋，相信謝芷倫早已完成這個目標。

她亦經常出入遊艇會。（IG/@jan.tse）

猶如真正闊太黎姿（現名：馬黎珈而）一樣。（IG圖片）

地方大，做運動冇難度!（IG/@jan.tse）

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除此之外，謝芷倫今年就疫市投資6位數大搞花膠生意，升呢做「花膠公主」。而入行多年一直稱聲自己是單身的她在2月時就被影到孖住一名肥胖的中年男士拍拖shopping，期間男士更替她拎手袋。而該中年男士的身高與Jan差不多，但身形卻比纖瘦的Jan胖得多，且擁有一個大肚腩，當日男士更駕駛價值60萬的Jaguar 送她回家。雖然工作少了，但謝芷倫的生活卻富貴不少！