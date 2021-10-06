鍾培生約波蘭素人美女Kinga元朗一日遊　要求對手交足戲拍手稱讚

鍾培生與林作的拳賽結束後，除了在個人YouTube頻道自爆拳賽內幕，亦積極經營他的《Date With 鍾培生》系列。鍾培生曾邀請簡淑兒、陳嘉倩、陳婉衡等藝人作嘉賓，亦不時會邀請素人上節目。
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最新一集（2日）中，鍾培生邀請了科大交流生、波蘭美女Kinga，到元朗沙律貓狗之家探訪流浪貓狗。Kinga不但樣靚身材正，更識四種語言，主修生物科技。期間鍾培生幫手搬運貨物，頻頻要求Kinga拍手和稱讚他，更用英文話要「誠懇一點，用內心和熱情拍手」，Kinga即時交足戲。片尾鍾培生成功說服了Kinga公開IG帳戶，令大家有機會欣賞Kinga的美照。
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