江若琳被前經理人林小明指好大使愛發明星夢　鍾意拍劇因見到真銀

藝人江若琳（原名：江玲）與前經理人公司寰宇，因合約糾紛而鬧上法庭，案件昨日 (6日) 在高等法院進行聆訊，寰宇主席及董事林小明出庭作供。該案原告是寰宇藝人管理有限公司，被告為江玲、東旺國際娛樂有限公司。

江若琳日前出庭應訊。(資料圖片)

林小明供稱自己起初成立原告公司是為了簽下藝人羅嘉良，又指公司與藝人會以合作夥伴形式運作，由公司提供資源經營藝人，賺取利潤後雙方會分賬，公司只會暫為藝人墊支費用。基於這種合作關係，江若琳成為旗下藝人亦要負擔自己的各樣開支，包括服裝費及餐飲費等，公司亦有暫時墊支，之後會從藝人賺利潤扣開支。公司在合約關係中會付出人脈，替江開拍電影，並要支付雜費等，林又說：「付出好大，10年勞心勞力，捧到佢咁，我好心痛添，今日仲要喺度打官司。」

寰宇藝人管理有限公司主席林小明稱，公司多年來努力捧江，惟最終卻鬧上法庭，覺得很心痛。（李慧娜攝）

林小明在作供時提到江若琳早年曾出席威尼斯電影節，其實這個並不是必定要去，但她堅持要去，故由她自行負擔化妝師、形象設計師等開支，林小明更指對方一向大使，並承認對方簽約10年，沒有淨收入，但解釋全因她「大使」，指江曾花費8萬元買一條裙去登台，卻只穿了一次。林續稱寰宇一向沒有發行音像產品，然而江卻想發展歌唱事業，他便介紹江到多間唱片公司，如Sony、華納等試音，惟對方沒有興趣，林一度勸江放棄，但江堅持要向這方面發展，最後他同意讓江作嘗試，但要江負擔所有與唱片相關的費用。林小明直言：「佢鍾意發明星夢、歌星夢。」他認為發行唱片難以獲利。對於江若琳後來寧願只接拍電視劇，他指出是全因為有真金白銀落袋：「佢見到真銀嘛。」

10月4日早上，江若琳由丈夫蕭唯展陪同抵達高等法院。（陳順禎攝）

寰宇在2014年入稟時指江於2004年在其父母任監護人下，簽下10年的藝人經理人合約，其中一項條款指寰宇有優先權與江續約5年，寰宇亦通知江會行使續約權，但江單方面表示不續約，更拒絕參與寰宇接下的工作，寰宇遂要求法庭頒令合約仍有效，並向江追討賠償。

案件編號：HCA 1225/2014

IG發布一張黑白照講心情。（IG：elannek930）

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