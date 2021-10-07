金剛正式回巢TVB孖余思霆拍節目　火藥味濃寸女方「錢多唔憂做」

曾志偉和王祖藍自從今年上任後，先後邀請了不少昔日好友回巢TVB，刺激收視！今年5月，有傳曾志偉將邀請曾一度過檔ViuTV與許婥婷主持飲食節目《掃街達人》的金剛回巢綫拍綜藝節目，當時金剛就未有承認傳聞，然而金剛日前就孖住余思霆在台灣一同拍攝TVB全新工作體驗節目，兩人更會在節目中體驗不同類型的工作，正式宣布回巢！

金剛正式回巢TVB孖余思霆拍節目！（電視截圖）

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金剛接受《娛樂新聞台》訪問時更用「唔鹹唔淡」廣東話大爆余思霆「錢多唔憂做」：「其實霆霆個名我都聽過嘅，你唔好問點解總之我就聽過啦，同佢合作都幾開心，因為佢係一個完全唔憂做嘅人，呢個係佢興趣嚟嘅，因為錢多得滯，所以佢就冇所謂。」余思霆即時反撃：「你咁樣講咩意思呀？我好認真工作，咁樣講好似我好Hea咁。」

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余思霆亦不認輸，即時寸爆金剛賣的雞翼太貴食唔起，金剛就澄清：「其實唔貴嘅，一包200蚊（台幣）5隻，我哋自己煮㗎嘛，完全冇工場，買嘢就係咁，覺得貴唔好買，覺得平就買啦！」余思霆亦大爆節目將會去體驗金剛煮雞翼，為大家了解一下值不值200蚊。

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