披荊斬棘的哥哥 | 陳小春陣營《當年情》勾回憶　5分鐘道盡一切

陳小春、張智霖（Chilam）、梁漢文（Edmond）、謝天華、林曉峰（Lo）自從在內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中組成「大灣區五人組」後，人氣一直高企，深受網友歡迎。在第四次公演「三萬天演唱會」的第一輪Solo賽道中，陳小春憑藉《算你狠》斬獲第一，為後面的比賽打下一劑強心針，雖然雙人賽道Edmond、GAI合作的《無名之輩》稍有遜色，但在第三輪陣營賽道中，一首張國榮的《當年情》，再度掀起熱議。



《當年情》火力值827，四大陣營比賽中，位列第二。（視頻截圖）

今次的舞台同之前的《往事只能回味》有些相似，同樣是復古風格，極具創意，通過七個不同場景的設計，詮釋每個人的「當年情」：陳小春在茶餐廳做侍應；Chilam受港產片影響；阿Lo是在攝影棚度過攝影的那段時間；謝天華的舞蹈人生片段；Edmond對鋼琴的情懷；GAI在錄音棚度過的時光；Bridge則是中學時期陪伴他的畫紙與畫板。最後，幾人在中間的「房間」相聚，代表未來回看現在的「當年」。

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除此之外，今次每個陣營都會同藝術家合作，陳小春陣營聯同圖靈音樂實驗室的三位音樂製作人，在《當年情》中加入劇情，配合古典弦樂伴奏，中途更以小提琴獨奏的方式，融入了一段電影《英雄本色》中，「Mark哥」的經典背景音樂，突出電影感，還有Chilam提議的口哨加成，氛圍感十足，一邊演戲一邊唱歌，將大眾帶入回憶的漩渦，觸動心靈。隊長陳小春唱完後，也忍不住流淚流：「因為這幾個月跟他們兩個、我們幾個五兄弟一起，給我感覺是非常的夢幻，完全是沒有想過會有這種（舞台），謝謝你們。」

陳小春感觸落淚。（視頻截圖）

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由於雙人賽道的分數排名第四，因此陳小春陣營總成績位列第二，與第三名張晉陣營、第四名趙文卓陣營一樣，三隊中個人喜愛度最低的四位哥哥將暫別舞台，最後，全場年紀最小的Bridge離開，張晉陣營的獒犬，趙文卓陣營的劉聰、黃征淘汰。在下集預告中，四大陣營將兼併為兩大陣營，進入巔峰對決，而「大灣區五人組」將首次面臨打散。