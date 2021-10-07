披荊斬棘的哥哥 | 四隊雙人表演平平無奇？　張晉《跳舞街》獲勝

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》第四次公演迎來第二輪「雙人曲目」賽道比拼。四個陣營分別是張晉、高瀚宇；MC HOTDOG、林志炫；李承鉉、MC JIN（歐陽靖）；梁漢文、GAI（周延）。



今次張晉同高瀚宇打頭陣，表演陳慧嫻的金曲《跳舞街》。由於是次公演的三輪對決是積分形式，只有排名第一的陣營能夠全員保留，因此兩人希望挑戰高難度舞蹈，可以為觀眾留下深刻印象。

排練過程中，兩人主動提出挑戰高難度舞蹈。（視頻截圖）

在這四分鐘的表演中，舞蹈沒有重複動作，而且從頭跳到尾，跳的同時還要唱，可謂是四個舞台中，難度最大的一個，張晉同高瀚宇甚至練到缺氧，綵排當日張晉還不慎扭傷小臂，但關乎團隊的存亡，他在表演時依然盡善盡美，同高瀚宇配合默契，在solo部分也不錯，實屬不易。

綵排當日，張晉不小心扭傷。（視頻截圖）

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然而，不少網友都覺得《跳舞街》不如期待中般驚艷，首先，將原本的disco曲風改編為流行版本，完全失去精髓，猶如鐵拳打在棉花上，不痛不癢的感覺；其次，舞步雖多，但也略顯平淡，缺乏爆點；再者，高瀚宇的廣東話發音不太標準，且運鏡同燈光有些混亂，對視聽有一定影響，或者現場效果要好些，張晉同高瀚宇的舞台最終奪得第一。

《跳舞街》斬獲雙人賽道第一！（視頻截圖）

而梁漢文同GAI合作vocal《無名之輩》讚賞聲連連，不少人感歎終於再聽到梁漢文唱歌，更有現場觀眾聽到眼濕濕。不過伴奏聲音太大，甚至蓋過人聲，且編曲上缺少一個爆發點，有些美中不足。

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總的來說，今次「雙人曲目」的四個舞台似乎都令觀眾略感失望，比較平淡無奇，缺乏驚喜。唯一令人出乎意料的是，林志炫與MC HOTDOG的《曾經我也想過一了百了》舞台，由舞美到表演很震撼。但也有網友認為改編不對味，將抑鬱唱出了亢奮過頭的感覺等。