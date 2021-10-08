馮盈盈踩入NFT市場出自家製水晶手鍊　最新拍賣價四萬港元

馮盈盈最近踩入藝術界最新領域NFT市場，於《2021典亞博藝》展出三款親自設計、以「晶．凝」為名的水晶手鍊，她解釋整個系列以生命旅程作為主題。盈盈說涉獵水晶界是因為自覺與水晶甚有緣份：「我英文名係Crystal，本身有水晶嘅意思，我都有佩戴水晶飾物同研究呢方面嘅興趣。特別呢兩年疫情關係，有時會有負面情緒，水晶對我嚟講唔係增運，反而有種平靜內心嘅感覺，想將呢個功效分享出去。」



馮盈盈最近踩入藝術界最新領域NFT市場，於《2021典亞博藝》展出三款親自設計、以「晶．凝」為名的水晶手鍊。（葉志明攝）

盈盈成為首位踩入NFT市場的無綫（TVB）藝人，她直言是一個奇妙旅程：「同平時演藝工作一樣，都係去挑戰未試過嘅角色，慢慢去了解NFT就好似平時分析劇本咁，冇想像中咁難明白。例如演咗一段戲，可以用NFT形式限量發行同收藏，都係一個可以諗嘅做法。」

甚有生意諗頭腦的盈盈未有想過因而致富：「今次創作雖然都牽涉交易，真係冇諗過向賺錢進發，製作手飾品都冇諗過成本，其中一粒金吊墜係我第一個古董珍藏，喺今次機會同大家分享，都冇特別計成本同利潤。」她透露其中兩款名為《盈籽》和《春華》的水晶手鍊以定價0.38「以太幣」發售（約港幣$9000-10000），《蕡蓁》則是獨一無二用來拍賣，最新出價是兩個「以太幣」，即約港幣四萬元。

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