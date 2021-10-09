Elon Musk前女友Grimes竟是共產黨？當街讀共產黨宣言背後有陰謀

今年33歲的音樂人Grimes自從與富豪男友Tesla執行長Elon Musk交往並生下一子後，開始成為了鎂光燈追逐的對象，九月底時由於Elon Musk自爆兩人已經分手，許多傳媒都恨不得第一時間獲得Grimes的獨家專訪。



最近她卻被狗仔隊跟拍拍到一身宛如電玩遊戲中走出來的奇裝異服，還邊走邊讀著Karl Marx的大作《共產黨宣言》（The Communist Manifesto），整個人散發出超現實的氣質。

【圖輯】點圖放大看Grimes當街讀《共產黨宣言》👇👇👇

這幾張街拍被拍下之後，很快就遭到傳媒的大幅報導，Grimes意想不到的特異獨行也佔據了不少版面。不過就在照片刊出後第二天，Grimes就在個人的Twitter還有Instagram中揭露了這其實都是自己刻意為之啦！

【圖輯】點圖放大看更多Elon Musk前女友Grimes IG美照👇👇👇

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原來是她受不了整天都被傳媒跟拍的生活，決定反其道而行，突發奇想的做出反常舉動，就是為了找機會戲弄記者，讓自己以十足內容農場風格的標題登上版面，結果效果就如同預料中的一樣好。並且Grimes也特地幽默澄清，自己不是共產主義者。Grimes的率性舉動是否讓各位網友們忍不住也愛上他的真性情了呢？

【同場加映】Jennie準備搭SpaceＸ火箭上火星？同Tesla前老闆娘Grimes合照惹熱話（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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