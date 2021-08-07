Jennie準備搭SpaceＸ火箭上火星？同Tesla老闆娘Grimes合照惹熱話

BLACKPINK成員 Jennie 憑藉高級厭世臉及姣好身材，因 Chanel 不離身而有「人間香奈兒」之稱。在海外坐擁高人氣， IG 擁有 4831 萬追蹤，是許多知名品牌的形象大使，也是時尚界的寵兒。擁有超廣人脈的她，近日曬出與電動車製造商 Tesla 和 SpaceX 創辦人Elon Musk女友的合照，引發關注。



26 日， Jennie 在 IG 曬出與Elon Musk女友 Grimes 的合影，寫下「火箭日與我的美麗公主 grimes」，照片中，只見 Jennie 穿著幾何印花背心搭配高腰牛仔褲，腳踩 VANS ，腰間纏著珍珠鍊子，站在 SpaceＸ 的火箭前，對著鏡頭露出燦笑。而 Grimes 同樣在個人 IG 曬出與 Jennie 的合照，寫道「記住我和 Jennie 宛如登上火箭的時刻…」展現兩人的好友誼。

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今年 7 月初， Jennie 和成員 Rosé 低調赴美準備新專輯，期間兩人與多位知名音樂人、設計師及攝影師見面。兩人先是與知名樂團 One Republic 主唱 Ryan Tedder 見面，接著又到 YSL 創意總監 Anthony Vaccarello 家送上先前購買的育嬰用品給新生兒，之後又與火紅的 DJ 雙胞胎姊妹 Simi 和 Haze 出遊，此外，兩人還和童星出身的Kardashian家族御用攝影師 Moises Arias 同歡，同行的還有威爾史密斯的兒子 Jaden Smith 。

同場加映：粉絲票選2021 K-Pop最強忙內 Lisa@BLACKPINK贏TWICE子瑜奪季軍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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