東張西望｜6歲天瑜患癌因醫療事故變植物人　李旻芳訪問哽咽落淚

無綫昨日播出的一集《東張西望》講述天真可愛的6歲小妹妹天瑜，因為醫療失誤致令她手術後變植物人，父母痛心欲絕大控訴。天瑜是一位可愛的小妹妹，可是在2018年，當她3歲時卻不幸確診患上橫紋肌肉瘤癌症，而且已是第4期，天瑜需要到瑪麗醫院接受化療同埋電療，但一年後復發情況並不樂觀，要轉送去兒童醫院接受紓緩性化療。幸好有希望出現，腦內腫瘤縮小可以接受手術，天瑜在2020年5月接受切除腫瘤手術，惟手術過程出現狀況，手術期間天瑜出現心臟和呼吸停頓，肚部突然離奇澎脹要做剖腹手術。

天瑜原本是位好可愛的小朋友。(節目截圖)

天瑜其後雖然恢復了呼吸和心跳，可是最後手術仍未能完成，天瑜更慘變植物人。天瑜的爸爸周先生幾經追問原因，醫院在半年後才回復有關查詢，表示是因為臨床醫護人員與血庫方面的溝通問題，所以發生了延遲輸血事件。他疑院方因溝通問題引致延遲輸血，院方的信件回覆竟然指天瑜做手術時，手術室並沒有她所需要的特別血液，醫護人員便聯絡中央血庫，在48分鐘後始為天瑜輸第一包血，院方坦承情況並不理想。周先生指出是因為院方兩個系統資料不一，故沒有列明天瑜手術時需要特別血，致令未有預先準備而出事，院方亦為此而向他誠懇致歉，但就強調延遲輸血與心臟停頓不肯定有直接關係。周先生直指院方的解釋是卸責。

天瑜的爸爸周先生。(節目截圖)

事發之後周先生和太太亦患上抑鬱症，天瑜至今已躺在床上16個月，周先生形容女兒生不如死，不過他們並不會放棄天瑜。周生周太因為要照顧天瑜，未能正常工作，要靠綜緩以及政府津貼等來維生，他們於是向院方索償，院方亦同意啟動索償程序，豈料原來並不可行。周先生找了8個月也找不到專家撰寫報告確認疏忽責任。《東張西望》去信院方查詢得到回覆，院方重申未能確定延遲輸血與心臟停頓有直接關係，又表示會繼續與病人家屬密切溝通，醫務社工也會繼續照顧病人一家的福利需要。而周先生其實只希望天瑜可以康復。當日採訪周先生的李旻芳在訪問期間，一度哽咽哭泣，而另一主持利穎怡則表示她看天瑜的片段配音時亦不禁落淚。