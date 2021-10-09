朱孝天自爆生活慘況已一年多無收入日日打機　與老婆已分居9個月

曾經紅遍亞洲的台灣昔日男子天團F4由2001年成軍至今20年，當中4位成員言承旭﹑周渝民﹑朱孝天﹑吳建豪至今在演藝圈的發展各異，有人依然具人氣繼續活躍於幕前，亦有人已經久未有演藝作品，幾乎被人遺忘。朱孝天在團體解散後就專注在影視圈發展，2007年主演《楚留香傳奇》令他受到不少討論，因為其長相被批評罵指不配出演香帥，雖然被罵但確實引起關注度，該劇更成為了他的代表作。不過自2018年起他就好少推出作品，只是偶爾出席晚會活動而已，還被網民吐槽他身形發福似肥膩大叔。他目前非常享受家庭生活，與內地太太韓雯雯（2016年結婚）過住平凡的日子，又不時在微博上分享生活點滴。

《流星花園》半年紅遍亞洲。（劇照）

朱孝天早前接受媒體訪問時，就自爆他近年的慘況，直言自己已經很久沒有工作，在F4裡是混得最差的一個，名下無樓無車。他在過去一年多更是零收入，他說：「有那個男人一年多沒有收入，自己心裡面會受得了？」這段日子他基本上每天都是宅在家中打機度日，心態一度非常消沈，懷疑自己的價值不見了，無論做什麼事情都到處踫壁，現在真的很低潮，又指自己當年在F4最巔峰時沒有賺到錢。而被問到他與昔日F4隊友可有聯繫，就坦言自己已經好久沒有跟他們聯繫過。而他與太太亦因為疫情的關係，兩人分隔異地致「分居」了9個月。

朱孝天現時與太太回歸普通人生活。（朱孝天微博圖片）

重溫當年F4盛世靚相：

+ 15

點撃睇朱孝天崩壞的樣子以及之前的靚相：