請吃飯的姐姐 | 洪欣在劉德華面前出醜　蔡少芬求婚現場當眾放屁

由「港普F4」蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉（Monica）、洪欣擔任固定嘉賓的真人騷《請吃飯的姐姐》每周笑彈不斷，原來四位女神也曾有不少黑歷史。



《請吃飯的姐姐》每周笑彈不斷。（微博@浙江衛視請吃飯的姐姐）

洪欣透露，曾經有一次因為名字的問題，令她很尷尬：「『洪欣』跟很紅的明星的『紅星』（普通話）是一樣的發音。有一次好多大明星，有劉德華、譚詠麟、梅艷芳……很多的一幫人在一個地方主持、拿獎，然後我也坐在下面，聽到他們第一句就是說『我們今天很高興請到紅星』，我馬上立刻站起來就跑過去，他後面就講『我們現在找到一個紅星，就是劉德華！』我就看著劉德華站起來，我尷尬得想死你知道嗎！原來不是叫我，因為我國語太差了（欣同星有前後鼻音之分），我聽到紅星兩個字我以為叫我要上台了，然後我就跑上去了。」即使事隔多年，洪欣現在憶述起依然很懊惱：「好尷尬！然後看劉德華上來了，我就覺得（沒臉見人）。」

除了洪欣之外，Ada也曾在張晉向她求婚的現場出糗。陳法蓉大爆，當日張晉叫她同幾個朋友躲起來拍攝整個求婚過程，在男方跪下問道「你願不願意嫁給我」時，結果突然「噗」一聲，Ada放了一個屁，當時她以為只有張晉和她兩人，所以不以為意，哪知道其他人突然全部走出來了，對她表示：「我們也聽到！」真是哭笑不得。

點擊下圖睇2007年張晉向Ada求婚片段：