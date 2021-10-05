請吃飯的姐姐 | 蔡少芬為TVB最年輕視后感驕傲　大爆拎獎烏龍事

蔡少芬（Ada）近年來主攻內地綜藝節目，幽默直率的性格圈粉無數，只要有她的地方，就不會冷場。日前，Ada在同朱茵、陳法蓉（Monica）、洪欣擔任固定嘉賓的真人騷《請吃飯的姐姐》中表示，自己一直以來引以為傲的一件事，就是TVB「最年輕視后」，至今仍無人打破。



Ada非常驕傲自己至今仍是TVB「最年輕視后」。（視頻截圖）

隨即，Ada更大爆當年拎獎時的烏龍事，事緣她在致謝時，竟說錯了得獎劇集，因此印象深刻：「我說，我很感謝大家，我拿到這個視后，然後我要感謝監製鄧特希。原來是戚其義。」Ada續指道：「然後我還很感動，就是那個《妙手仁心》我能拿到，但其實我是那個《天地豪情》。」身邊的幾位好姊妹聽到後都忍不住大笑，朱茵更揶揄起來：「你拍戲拍得瘋了。」Ada也坦承當時確實高產，還有一個原因，就是頒獎禮上，工作人員播錯片了：「因為那一年，我是這兩部戲都得獎的，但一部是最佳拍檔大獎，另一個就是視后。拿到那個獎的時候，他們放錯片，然後我就誤會了，當時懵了，已經聽到自己的時候，一站起來，好多人就抱住我『恭喜恭喜』，一站出去，我就只記住看那個畫面，所以我就說錯了。」事後，記者訪問Ada時，告知她拿視后的劇集是《天地豪情》，Ada才恍然大悟，但已經沒辦法了。

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而在這之前，Ada還大談同張家輝在《天地豪情》中的吻戲，被她稱之為「最經典的吻戲」：「我那時候很害羞，而且我不喜歡拍一些親吻的戲。然後我就在他面前，就默默地不出聲，我其實真的很少親吻的戲的，一拍的時候，他就親我，親完我他在抖，他真的一直在抖。因為我之前太緊張，讓他都緊張起來了。」搞笑的是，Ada還反問家輝：「你幹嘛抖？」對方回應：「就是你害我的嘛，我根本就不會抖的。」Ada只好向對方道歉：「後來我就知道我不應該這樣對對手了，這樣子害死他了。然後後面我就很大方，拍的時候就讓人家會很安心。」

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1998年，25歲的Ada憑藉《妙手仁心》「唐姿禮」一角，與《天地豪情》中「孫樺」一角入圍《萬千星輝賀台慶1998》「最佳女主角」，最終憑藉後者斬獲視后，而同吳啟華以《妙手仁心》獲得「最佳拍檔大獎」。