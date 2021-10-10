瑤瑤迷上《魷魚遊戲》玩椪糖遊戲　性感打扮引網友心心眼

Netflix韓劇《魷魚遊戲》大受歡迎，在全球掀起追劇潮，而劇中的一項「椪糖遊戲」更引來不少人模仿。前黑澀會美眉台灣女星瑤瑤（黃喬歆）近日亦跟上這個潮流在Instagram拍片分享成果，不過大家的集中點似乎在她的衣着上，性感的打扮引來不少網友心心眼。

瑤瑤挑戰「椪糖遊戲」。（qiaoxinhuang@IG﹑微博圖片）

跟上玩「椪糖遊戲」的瑤瑤，事實上她已經嘗試過煮椪糖有多次成敗經驗，所以她一開始就同大家分享秘訣，如何成巧煮出一塊椪糖。原來在煮的時候不可以加水，最好是加入已經失敗的焦糖殘渣，如此一來會沒有那麼容易燒焦，最後一步只需加入一丁點梳打粉不停攪拌即可，而她亦成功地煮好兩塊椪糖。

瑤瑤教大家煮椪糖。（qiaoxinhuang@IG）

坐在客廳上挑戰「椪糖遊戲」的她，不斷學劇中的人咬碎旁邊的椪糖，還用尖銳的道具嘗試勾出心形椪糖，但最後都失敗，還戲癮發作扮作自己被槍殺躺在梳發上。而眼見該拍攝片段明顯鏡頭角度是從高處拍下，令當時身穿低胸裝的瑤瑤身材盡現，不少網友都心心眼激讚留言「性感女神」、「綺麗美人」等，大家有讚無彈。

瑤瑤戲癮發作扮作自己被槍殺躺在梳發上。(qiaoxinhuang@IG)