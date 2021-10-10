MIRROR御用造型團隊曾與謝霆鋒合作　重溫12子多個型格Look

男團MIRROR人氣爆登瘋魔萬千少女，各個大型品牌的代言、廣告，以至宣傳活動都總會看到他們的身影，12子的魅力和受歡迎程度已非筆墨可以形容。作為偶像團體，形象當然非常重要，由化妝、髮型到服裝都要一絲不苟，以確保每次現身都離不開一個「型」字。MIRROR大部份的專訪及MV的鳴謝部份都會出現名為「PIPA Creative」的團隊，他們就是專為MIRROR打造各個型仔造型的幕後功臣。



作為偶像團體，形象當然非常重要，由化妝、髮型到服裝都要一絲不苟，以確保每次現身都離不開一個「型」字。（資料圖片）

翻看「PIPA Creative」的社交平台，他們就曾為MIRROR設計出多個型格造型，包括最近的Samsung發布會、《BOSS》MV，ViuTV五周年台慶以及歐洲國家盃發佈會暨節目巡禮等等。「PIPA Creative」與MIRROR的第一次合作是今年3月舉行的演唱會《MIRROR“ONE & ALL”LIVE 2021》記者會，12子以全白西裝上陣，猶如白馬王子一樣。

隨後成員的專訪、品牌活動以及MV造型，都是由「PIPA Creative」一手打造，他們既是MIRROR的御用造型團隊，亦是星級造型師，先後幫過不少著名藝人設計造型，包括謝霆鋒、Twins、何超蓮、倪晨曦、Janice Man、姚子羚、薛凱琪，林愷鈴等，記者曾聯絡「PIPA Creative」詢問關於與MIRROR合作的趣事，他們就回覆指：「我哋好低調呀」，粉絲只好期待MIRROR往後更多的靚仔造型。

點撃睇下「PIPA Creative」設計的不同造型：

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