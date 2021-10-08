MIRROR率先透露12月演唱會內容　Anson Lo：從未出現過嘅小組組合

MIRROR六子姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）、AK （江𤒹生）、和Jer（柳應廷）今日（8日）出席12月舉行的演唱會《Music on the Road》記招，六子接受訪問時表示今次會以輕鬆心情迎接音樂會，亦希望可以拉近與觀眾的距離。



相信鏡粉最想知一定是六子會否在演唱會中騷肌，Ian斷言拒絕，AK說：「 睇住我同阿Lo（Anson Lo）啲相先，畀大家止渴，主題focus Music on the Road。」Anson Lo透露演唱會中將出現從未見過的小組組合：「想唱新歌《Megahit》，但未度Rundown，可能最後冇得唱，反而好期待六個人可以唱咩歌，跳唱又唔係，因為跳唱要我哋MIRROR 12個，所以要諗啲新鮮感。」Jer笑言籌備過程像返回《全民造星》：「分配咗呢六個人要諗Item，開心好似返返以前咁。」

MIRROR六子現身演唱會記招。（葉志明攝）

當問到如果要二人一組表演，Ian說最想Anson Lo和Edan一組，AK隨即追問Ian自己想和誰一組，Ian笑言：「而家即刻投標呀，個騷都長時間，可以有唔同組合。」姜濤透露開騷前將會推出團歌：「個人歌就未必騷前個個出得切，敬請期待團歌，大家都拍得好落力，啱啱完成。」

相信鏡粉最想知一定是六子會否在演唱會中騷肌，Ian斷言拒絕。（葉志明攝）

對於近日有不同聲音評價MIRROR演出，AK 說努力改善中並希望大家可以看到他們的進步：「呢方面聲音一直都知同改善緊，好多都係舞者出身，半途出家入行，所有意見都接納去聽，再努力啲，再畀多啲心機，希望12月個騷畀大家見到我哋進步。」Jer續指：「用音樂作品同表演說話，如果今次做得唔好，下次一定會做得更加好，係我哋一直以嚟表演嘅承諾。」

對於近日有不同聲音評價MIRROR演出，AK 說努力改善中並希望大家可以看到他們的進步。（葉志明攝）

Edan新歌《Apple Pie》MV推出一日，觀看次數超過79萬，他感謝粉絲的支持：「粉絲好支持，希望大家鍾意呢首歌。」

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