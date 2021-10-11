全民造星IV｜「重讀生」方方長企C位惹爭議　有邊幾位超多鏡頭？

ViuTV人氣選秀節目《全民造星》來到第四季，今年以全女班上陣，目的是打造出一隊全新女團。今年繼續以歌曲《前傳》打頭陣，日前，ViuTV在官方Facebook發放新MV，今次以《2021夏の三部曲》為主題，分別有「造星の駅」、「女團の駅」和「始発の駅」。第一部的MV推出後，反應不錯，翌日已有逾2600個讚好，不過MV就引來不少網民留言提出質疑，當中當然以誰是「C位」最備受關注。



《全民造星IV》今次搞女團，MV都充滿青春熱血感覺。（Facebook影片截圖@ViuTV）

有網民留言覺得有「大細超」之嫌，當然跳舞和拍MV都會有人企中間位，但他們就表示︰「影嚟影去都係嗰個」、「Center位點選出來？未比賽就揀哂C位，會不會對唔出名的素人唔公平？」等，當中80號的方芷欣（方方）惹來的爭議最大，事關她有參加過上一季，亦是《全民造星》第一和第二季的參賽者梁德忠（Tank）的女友，而她在MV中也有大量鏡頭，且常站「C位」跳舞，不過這可能與她舞功了得有關，但這依然引起了爭議。另外，被稱為「翻版炎明熹」的邱彥筒（Marf）也有不少鏡頭，賽前花姐在記者會也讚過她，故被傳媒捧為大熱門！而ERROR的郭嘉駿（193）的胞妹郭嘉盈（3妹）就似乎未見影，令粉絲們失望。

點擊下圖看鏡頭較多的參賽者︰

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但是，另一方面也有大量網民力撐ViuTV和這次的MV有可觀性，且熱血又有新意，非常期待下一部曲。而且，其實有心水清的網民知道還有兩部曲，所以極大可能今次是先聚焦在某些參賽者，到之後的兩部曲就到其他參賽者的機會，且今次又有可能是玩分組拍攝幾部曲MV。而在ViuTV亦有寫道︰「今年嘅《前傳》MV 系列，期望令大家記住每一個面孔，感受呢96位女生為夢想奮鬥而獻出嘅青春同勇氣。」因此相信稍有大家會有更多機會見到大家心目中的心水人馬！

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