Anson Lo新歌MV花絮曝光　拍天光直落出活動︰有時間沖涼已經感恩

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）新歌《Megahit》MV推出約一星期在YouTube就有超過200萬點擊率，且大受神徒歡迎。日前，「教主」Anson Lo就在個人YouTube Channel發放了一段MV花絮片，當中更公開了不少拍MV時的有趣細節。



Anson Lo的新歌勁洗腦！（IG@ansonlht）

Anson Lo找來了MV其他角色逐個聊天，先是跟排舞師「Rock Sir」聊天，AL直言︰「今次嘅難度係難過跳舞啦，亦都難過拍劇、拍戲，因為要有戲，又要有跳舞，又要啱beat，又要食中晒歌詞，其實對我嚟講係好困難嘅，冇呢方面嘅天份。」難怪綵排時，Anson Lo都跳到皺眉頭。而鄭欣宜（Joyce）就透露在MV入面，她飾演一位有點「乞人憎」的女人，Anson Lo又自爆對Joyce的印象是「高貴、有錢」。

點擊下圖看教主拍的MV花絮截圖︰

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另外，Anson Lo在片段中亦拆解了舞蹈中不斷重複的將手開合的手勢，原來是有意思，「因為呢個signature手勢其實係想講人與人之間溝通，溝通之間發生嘅衝突。」MV尾段更請來前輩鄭中基客串，Anson Lo直返第一次見到前輩心情好忐忑，連教主也出現了「害羞mode」。MV是在油站拍攝，原來他們更拍到翌日的早上7時，他表示好大壓力，因為要在日光之下，要拍到好似在夜晚一樣，所以要將所有有天空的畫面避開，教主又爆︰「同埋我接住呢一個MV之後，我陣間就要去做一個event活動，完全冇時間瞓覺，如果有時間沖到涼已經好感恩。」

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